"ГарПок" закликав учасників його балансувальної групи до кінця четверга надати документи для збереження викупу "зеленої" е/е

Державне підприємство "Гарантований покупець" ("ГарПок") закликало учасників його балансувальної групи терміново, до кінця дня четверга, надати необхідні документи для продовження зобов'язань купівлі-продажу електроенергії за "зеленим" тарифом.

"Просимо в термін не пізніше 25 січня 2024 року (включно) проєкти додаткової угоди до договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та договору про участь у балансуючій групі гарантованого покупця коректно заповнити, підписати їх кваліфікованим електронним підписом (КЕП), та НЕГАЙНО повернути на адресу [email protected], з подальшим ОБОВ’ЯЗКОВИМ надсиланням оригіналів у паперовому вигляді у 2-х примірниках, підписаних зі своєї сторони", - йдеться в повідомленні "ГарПоку" на сайті в четвер.

Підприємство наголосило, що в разі невиконання учасником його балансувальної групи зазначених вище вимог, надані ним прогнозні дані відпуску е/е не враховуються гарантованим покупцем, а фактичні дані відпуску е/е електроустановками такого учасника не враховуються адміністратором комерційного обліку, зупиняються зобов'язання з купівлі е/е.

"ГарПок" наголосив, що саме підприємство та учасники його балансувальної групи у строк не пізніше дати набуття чинності 26 січня 2024 року відповідними положеннями закону про "зелену" трансформацію (закон від 30.06.2023 № 3220-IX), зобов'язані привести договір купівлі-продажу е/е за "зеленим" тарифом у відповідність до типового договору купівлі-продажу, затвердженого Національним енергорегулятором 24 січня, та укласти новий договір про участь у балансувальній групі гарантованого покупця.

Уточнюється, зокрема, що за відсутності КЕП, оригінали додаткової угоди та договору про участь у балансувальній групі "ГарПоку" мають бути отримані ним не пізніше 25 січня 2024 року (включно).

НКРЕКП 24 січня на виконання червневого закону про "зелену" трансформацію ухвалила зміни до своєї постанови від 26 квітня 2019 р. №641, якими затвердила нові порядок купівлі "ГарПоком" "зеленої" електроенергії і типовий договір її купівлі-продажу.

Згідно з інформацією на сайті "ГарПоку", його балансувальна група налічує понад 920 учасників.