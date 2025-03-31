"ГарПок" за 6 місяців скоротив борг перед ВДЕ-генерацією на 37,7%

За останні шість місяців – з вересня 2024 року по березень 2025 року – заборгованість державного підприємства "Гарантований покупець" ("ГарПок") перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ), що працюють за "зеленим" тарифом, скоротилася на 37,7% – до 22,3 млрд грн з 35,8 млрд грн.

Про це повідомив очільник "ГарПок" Артем Некрасов на засіданні прес-експерт-клубу "Ліга енергетичного розвитку" 27 березня.

За його словами, розрахунки держпідприємства з ВДЕ-генерацією з початку 2025 року зросли до 93% проти 86% за результатами минулого року. Своєю чергою, розрахунки НЕК "Укренерго" з "ГарПок" за послугу ВДЕ у 2025 році зросли до 85,2% з 72,9% проти 2024 року.

"Маємо позитивні зрушення. Вперше за моєю пам’яттю на цей рік було прийнято зважений тариф на послуги з передачі електроенергії (для "Укренерго" – ІФ-У). Крім того, ми почали підписувати послуги з "Укренерго" не через 1,5-2 роки, як це було раніше, а, скажімо, січневу вже підписано і по ній розрахунки вже пройшли", - сказав очільник.

Як наголосив Некрасов, розвиток ринку "зеленої" генерації значною мірою залежить від погашення боргів, які історично склалися після 2020 року.

Він нагадав, що у 2020 році між урядом та інвесторами в "зелену" енергетику було підписано меморандум, у якому держава підтвердила гарантії платежів. Зокрема, уряд вирішив додавати до тарифу системного оператора додаткову частину коштів, яку держава компенсуватиме з держбюджету. Проте щороку народні депутати під час прийняття держбюджету викреслюють цю норму з розгляду, внаслідок чого тариф НЕК протягом кількох років залишався недофінансованим і борги "ГарПок" перед учасниками ринку дорівнюють боргам "Укренерго" перед "ГарПок".

Некрасов заявив, що "ГарПок" продовжить свою діяльність з розв'язання боргової проблеми, з метою чого у діалозі з учасниками ринку буде розроблено спеціальну дорожну карту.

"Щодо боргів попередніх періодів треба розуміти, що ніхто у воюючій країні одномоментно не витягне 15-20 млрд грн для їх погашення. Але на рівні суб’єктів ВДЕ, "ГарПок", "Укренерго", Міністерства енергетики та НКРЕКП, яка встановлює джерела розрахунків, буде опрацьовано меморандум чи дорожня карта щодо закриття боргів", – резюмував очільник. Така карта, за його словами, включатиме розумні періоди погашення та зрозумілі джерела фінансування.

Своєю чергою позитивну динаміку в розрахунках "ГарПок" з учасниками ринку на засіданні також підтвердили керівники профільних асоціацій і власники установок з ВДЕ.

"Розвитку сонячної енергетики сприяє поступове скорочення заборгованості перед ВДЕ, а також те, що сонячне обладнання можна встановлювати досить швидко і в багатьох випадках це не потребує спеціальних дозволів", - зазначив, зокрема, голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

Голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков зі свого боку сказав, щовітроенергетика у 2025 році отримає нову хвилю розвитку, що дасть якісні результати вже у 2026-2027 рр.

"Наразі в різних регіонах України на стадії будівництва - шість вітроелектростанцій", - додав він.