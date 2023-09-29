Зелену стратегію України буде подано на розгляд уряду в найближчому майбутньому - ASDE

Зелену стратегію України буде подано на розгляд уряду в найближчому майбутньому, повідомила голова Асоціації експертів зі сталого розвитку (ASDE) Аліна Соколенко на пресконференції за підсумками International Sustainability Forum 2023 (ISF2023).

"Здавалося б, під час війни, численних криз і викликів досить скептично звучить "сталий розвиток суспільства". Проте ключові принципи сталого розвитку мають бути закладені в кожне рішення на всіх рівнях політики держави. Екологічні, соціальні та управлінські критерії - це мова інвестицій, на яку Україна має зважати в діалозі з західноєвропейськими партнерами", - зазначила Соколенко.

Метою ISF2023, що відбувся 20-21 вересня 2023 року в Києві та Гаазі та зібрав понад 700 експертів і практиків, було вироблення практичних механізмів "із залученням усіх ключових стейкхолдерів як усередині країни, так і зовні". Результатом спільної роботи стало формування фундаментальних засад "Зеленої стратегії України" на наступні 20 років, яка незабаром буде представлена уряду України.

Заступник міністра економіки Олексій Соболев під час конференції повідомив, що Мінекономіки розробляє план "зеленого" переходу країни. "Однак цей план неможливо реалізувати без консолідації зусиль із громадськістю та бізнесом. Дотримання принципів сталого розвитку сприятиме швидшим темпам відновлення української економіки в післявоєнний період", - наголосив Соболев.

Перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова наголосила, що відбудова України вже зараз має відбуватися згідно з ESG-стандартами, адже це значно заощадить ресурси країни в майбутньому.

"Фінансова політика має постійно оновлюватися відповідно до національних змін і міжнародних викликів. Тоді як банківський сектор є посередником у розподілі фінансових ресурсів, у затвердженні бізнес-проєктів звертається особлива увага на дотримання нефінансових стандартів. Світ готовий надавати кошти тим компаніям, які ментально готові відповідати екологічним, соціальним і управлінським принципам, що, у свою чергу, відкриває багато можливостей", - сказала Рожкова.

Регіональна радниця IFC з ESG у Європі, Латинській Америці, на Центральному та Близькому Сході та в Пакистані Кароліна Брайт розповіла про особливості впровадження ESG-принципів у діяльності IFC. "Оскільки ці стандарти є критично важливим елементом міжнародної діяльності, банки та фінансові установи інвестують лише у відповідальні компанії. Зрештою, це необхідно для функціонування стійкості міжнародного бізнесу. Компанії мають захищати довкілля і співробітників, а держава повинна захищати стійкість бізнесу, це взаємопов'язана система", - наголосила Брайт.

Керівник відділу кліматичної стратегії та регіонального розвитку Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Дімітрі Гвіндадзе зазначив, що відновлення України є одним з основних пріоритетів ЄБРР як найбільшого інвестора в країну. "ЄБРР в Україні займається сприянням торгівлі, енергетичній і продовольчій безпеці, розвитком інфраструктури, забезпеченням ліквідності муніципалітетів, підтримкою бізнесу та приватного сектору, сприянням реформуванню держави. "Зелений" перехід важливо здійснити на всіх рівнях: від виробництва до оподаткування", - акцентував він.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, говорячи про "зелений" перехід України, наголосив на необхідності здійснювати це відповідно до європейських стандартів і принципів, включно з галуззю відновлюваної енергетики. У свою чергу декарбонізація створює багато можливостей для розвитку енергобізнесу в Україні, зокрема в секторі сонячної та вітрової енергії.

На думку виконавчого директора асоціації "Енергоефективні міста України" Святослава Павлюка, збалансування енергосистеми та адаптація мереж є більш пріоритетними аспектами "зеленої" трансформації України, ніж посилене створення нових об'єктів генерації. "Державна влада, створюючи регуляторні нормативи, має підтримувати можливість енергоефективності на всіх рівнях", - вважає він.

Віталій Коваленко, директор департаменту сталого розвитку та екологічного менеджменту Групи "Метінвест" поділився думкою, що для формального виконання вимог міжнародних інвесторів потрібна ментальна відповідальність і культурна трансформація суспільства. Адже забезпечення сталості бізнесу потребує великих фінансових ресурсів, які мають покриватися або з боку держави, або завдяки платоспроможності громадян.

Директор ESG проєктів "АрселорМіттал Кривий Ріг" Ольга Семків підтвердила, що український великий бізнес усвідомлює, що процеси реалізації їхньої діяльності мають передбачати план декарбонізації, зокрема, щоб мати перевагу на європейському ринку.

На думку заступника голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Віктора Білька, принципи ESG дуже важливі для забезпечення сталого розвитку країни. Інтеграція нефінансових стандартів у державні програми та проєкти і в галузі енергоефективності позитивно вплине на інвестиційну привабливість України та розширить доступ до міжнародних фінансових потоків.

Директор з інвестицій і розвитку бізнесу Групи компаній VITAGRO Сергій Савчук наголосив, що реалізація проєктів енергоефективності та вироблення відновлюваної енергії має великий потенціал для розвитку, зокрема в сільськогосподарському бізнесі, проте на результативність мають значний вплив регуляторні обмеження та низький рівень фінансування.

Голова Нідерландсько-української торговельної палати Еміль де Севрен Жаке наголосив, що в Україні малий і середній бізнес формують основу економіки, рівень ефективності їхньої діяльності прямо впливатиме на відновлення держави.

"Важливо знайти баланс між фінансовою доброчесністю та стимулюванням інвестицій у сталий розвиток, а також посилити співпрацю між європейським і українським бізнесом. Потрібно забезпечити доступ України до капіталу, це виклик, але інвестування в українську економіку матиме довгострокові результати та допоможе побудувати стійке й успішне майбутнє", - зазначив Жаке.

Асоціація експертів зі сталого розвитку - незалежна громадська організація, створена у квітні 2020 року з метою формування культури сталого розвитку в суспільстві через адвокацію, навчання, міжнародне співробітництво та якісну взаємодію бізнесу й державного сектору. Сайт асоціації: https://asde.com.ua/