IFC виділить МХП до $30 млн кредиту

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку відновить співробітництво з агрохолдингом МХП, найбільшим виробником курятини в Україні, і надасть кредит до $30 млн його "дочці" ТОВ "Вінницька птахофабрика" для фінансування модернізації та розширення потужностей заводу з виробництва біометану з сільськогосподарських відходів.

Як ідеться в інформації на сайті IFC, рада директорів корпорації схвалила це на засіданні 21 вересня цього року.

Зазначається, що компанія вже управляє двома біогазовими заводами для переробки гною зі своїх ферм у "зелену" енергію. У рамках своєї стратегії декарбонізації МХП планує збільшити виробництво біометану в Україні за рахунок модернізації та розширення потужності своїх біогазових установок у кілька етапів. Перший етап, який фінансуватиметься в рамках проєкту, слугуватиме демонстрації життєздатності виробництва скрапленого біометану.

Загальну вартість проєкту оцінюють у $52 млн, окрім кредиту IFC МХП розраховує в його фінансуванні на власні кошти. Передбачається також, що проєкт підтримають гарантією на $15 млн з боку European Fund for Sustainable Development Plus, Великої Британії та інших донорів.

Уточнюють, що будівництво планують на біогазовому заводі в селі Василівка (Гайсинський р-н, Вінницька обл.), який запустили 2019 року і який є найбільшим таким заводом в Україні з потужністю 12 МВт.

На першому етапі проєкту планують модернізувати наявні потужності, щоб отримувати 14 тис. тонн скрапленого біометану на рік, а на другому - розширити потужності до 20,5 МВт.

IFC уточнює, що в разі схвалення радою директорів це буде шоста інвестиція корпорації в МХП з 2003 року, останню з яких було відкрито 2014 року і закрито 2019 року.

Агрохолдинг "МХП" - найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок "МХП" постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляють, зокрема, на його підприємствах у Нідерландах і Словаччині. У лютому 2019 року холдинг завершив операцію з придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Засновником, мажоритарним акціонером і головою правління МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.

МХП за перше півріччя 2023 року отримав чистий прибуток $67 млн порівняно зі збитком $89 млн у першому півріччі 2022 року, а його виторг зріс на 35% - до $1 млрд 555 млн.