Green Deal

09:16 12.09.2023

Україна домовилася про розвиток ВДЕ в зоні ЧАЕС із німецькими партнерами

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Україна домовилася про розвиток ВДЕ в зоні ЧАЕС із німецькими партнерами

НЕК "Укренерго", Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державне агентство України з управління зоною відчуження та німецька компанія "NOTUS energy Invest Ukraine GmbH" підписали Меморандум про співробітництво у сфері розвитку проєктів відновлюваної енергетики на території 30-кілометрової зони ЧАЕС.

Як повідомило "Укренерго" в телеграм-каналі, в документі йдеться про стабільне та безпечне електропостачання із зони відчуження з використанням наявної інфраструктури та мереж.

"Одним із ключових результатів співпраці має стати створення додаткових об’єктів ВДЕ. Це підвищить надійність енергопостачання навколишніх населених пунктів і збільшить частку ВДЕ у енергосистемі України", - зазначила компанія.

Крім того, "Укренерго" в рамках співпраці прогнозуватиме розвиток генерувальних потужностей і розвиватиме систему передачі для забезпечення пропускної спроможності мереж згідно з потребами ринку.

У компанії нагадали, що це не перша співпраця "Укренерго" з німецькими партнерами. Зокрема, на реалізацію проєктів із відновлення та реконструкції підстанцій залучено понад EUR30 млн кредитних коштів Кредитної установи для відновлення (KfW). Також німецькі оператори системи передачі постійно допомагають НЕК із заміною обладнання, пошкодженого обстрілами.

Теги: #чаес #енергетика #німеччина #вде #укренерго

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