Green Deal

17:35 11.09.2023

Бербок повідомила про намір німецької сторони побудувати в Чорнобильській зоні відчуження вітряну електростанцію

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Бербок повідомила про намір німецької сторони побудувати в Чорнобильській зоні відчуження вітряну електростанцію

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка прибула з візитом до Києва в понеділок, повідомила про намір німецької сторони побудувати в Зоні відчуження вітряну електростанцію.

"Ми підтримуємо побудову відновлюваних джерел енергії. Одним із цих проєктів є побудова вітряної електростанції в Зоні відчуження біля ЧАЕС", - сказала вона на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

Бербок наголосила, що триває робота над тим, щоб європейська енергосистема була ще більше з'єднана з українською.

Як повідомляє німецький телеканал ARD, на зустрічі в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України Бербок підписала відповідну декларацію про наміри.

Теги: #чорнобиль #вес #бербок

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