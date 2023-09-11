Бербок повідомила про намір німецької сторони побудувати в Чорнобильській зоні відчуження вітряну електростанцію

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка прибула з візитом до Києва в понеділок, повідомила про намір німецької сторони побудувати в Зоні відчуження вітряну електростанцію.

"Ми підтримуємо побудову відновлюваних джерел енергії. Одним із цих проєктів є побудова вітряної електростанції в Зоні відчуження біля ЧАЕС", - сказала вона на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

Бербок наголосила, що триває робота над тим, щоб європейська енергосистема була ще більше з'єднана з українською.

Як повідомляє німецький телеканал ARD, на зустрічі в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України Бербок підписала відповідну декларацію про наміри.