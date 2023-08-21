Мінагрополітики запропонувало USAID підтримати проєкти з виробництва біогазу

Питання про необхідність підтримки переробної галузі, зокрема виробників біогазу, порушив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський на зустрічі із заступником директора місії USAID в Україні Теодорою Делл, повідомила пресслужба Мінагрополітики.

"Сторони обговорили реалізацію спільних проєктів в аграрній галузі України. Міністр подякував за підтримку реформи меліорації, завдяки якій фермери активно створюють нові ОВК і отримують допомогу з відновлення зрошувальних систем. Також ішлося про необхідність додаткових проєктів з підтримки переробної галузі, зокрема виробників біогазу", - йдеться в повідомленні.

За словами Сольського, ця перспективна галузь має отримати додатковий поштовх до активнішого розвитку.

Делл, у свою чергу, зазначила, що місія USAID з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну й обов'язково продовжить це робити й надалі.