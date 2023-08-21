Green Deal

18:26 21.08.2023

Мінагрополітики запропонувало USAID підтримати проєкти з виробництва біогазу

1 хв читати
Мінагрополітики запропонувало USAID підтримати проєкти з виробництва біогазу

Питання про необхідність підтримки переробної галузі, зокрема виробників біогазу, порушив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський на зустрічі із заступником директора місії USAID в Україні Теодорою Делл, повідомила пресслужба Мінагрополітики.

"Сторони обговорили реалізацію спільних проєктів в аграрній галузі України. Міністр подякував за підтримку реформи меліорації, завдяки якій фермери активно створюють нові ОВК і отримують допомогу з відновлення зрошувальних систем. Також ішлося про необхідність додаткових проєктів з підтримки переробної галузі, зокрема виробників біогазу", - йдеться в повідомленні.

За словами Сольського, ця перспективна галузь має отримати додатковий поштовх до активнішого розвитку.

Делл, у свою чергу, зазначила, що місія USAID з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну й обов'язково продовжить це робити й надалі.

 

Теги: #usaid #мінагрополітики #біогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:18 10.08.2023
Рахункова палата України проведе два аудита в рамках співробітництва з США

Рахункова палата України проведе два аудита в рамках співробітництва з США

09:53 08.08.2023
Понад 900 дітей ВПО долучаються до занять у дитячих центрах "МаленькіВеликі" від HealthRight International (Право на здоров’я) в Україні

Понад 900 дітей ВПО долучаються до занять у дитячих центрах "МаленькіВеликі" від HealthRight International (Право на здоров’я) в Україні

13:05 04.08.2023
Держкомпанії відіграватимуть ключову роль у відновленні економіки України після завершення війни - заступник міністра економіки

Держкомпанії відіграватимуть ключову роль у відновленні економіки України після завершення війни - заступник міністра економіки

16:49 24.07.2023
Україна просить субсидувати транзит агротоварів у далекі порти в межах 30 EUR/тонна - Мінагрополітики

Україна просить субсидувати транзит агротоварів у далекі порти в межах 30 EUR/тонна - Мінагрополітики

11:49 21.07.2023
USAID купив для "Нібулону" 50 вагонів-зерновозів для транспортування агропродукції через Ізмаїл

USAID купив для "Нібулону" 50 вагонів-зерновозів для транспортування агропродукції через Ізмаїл

23:21 19.07.2023
Bayer за програмою USAID передасть українським аграріям насіння для весняної посівної на $15,5 млн

Bayer за програмою USAID передасть українським аграріям насіння для весняної посівної на $15,5 млн

20:47 19.07.2023
USAID працюватиме з Конгресом США, щоб інвестувати $230 млн в український бізнес

USAID працюватиме з Конгресом США, щоб інвестувати $230 млн в український бізнес

19:05 19.07.2023
Зеленський провів зустріч у Києві з керівництвом USAID

Зеленський провів зустріч у Києві з керівництвом USAID

18:05 19.07.2023
"USAID Агро" інвестує понад 70 млн грн у проєкти з модернізації зрошення і продовжить цю програму

"USAID Агро" інвестує понад 70 млн грн у проєкти з модернізації зрошення і продовжить цю програму

15:55 19.07.2023
Україна може застосувати дзеркальні заходи на продовження ЄС обмежень агроекспорту після 15 вересня - Свириденко

Україна може застосувати дзеркальні заходи на продовження ЄС обмежень агроекспорту після 15 вересня - Свириденко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

РФ зруйнувала 35 нафтобаз в Україні та завдала 3,3 млрд грн збитків довкіллю - Мінприроди

Екологічні збитки від військової агресії РФ становлять майже 2 трлн грн

"ГарПок" розробив і передав до енергокомітету ВР законопроєкт про експорт "зеленої" електроенергії

Шкода українській екології через російську агресію оцінюється в $35,3 млрд - Резніков

ОСТАННЄ

"Д.Трейдінг" має намір до кінця року поповнити свою балансувальну групу 1000 МВт потужності ВДЕ не зі сфери ДТЕК - гендиректор

Від російської агресії постраждала третина українських лісів - Єрмак

Перші іспанські пасажирські судна на біопальному 2G вирушать у серпні з Альхесіраса через Гібралтарську протоку

Компанія "Аврора" інвестувала 20 млн грн у першу чергу дахової СЕС потужністю 350 кВт у Вінниці

Україна зацікавлена в залученні словацьких інвесторів у розвиток відновлюваної енергетики на Закарпатті - Міненерго

У Житомирі хочуть запустити біоТЕЦ на RDF із місцевого сміттєпереробного заводу - заступник мера

Scatec готує реалізацію в Україні проєкту "мобільні СЕС плюс батареї" в межах меморандуму з IFC після URC2023

Україна має розвивати свій потенціал в атомній та "зеленій" енергетиці, системах накопичення енергії - Зеленський

Stellantis запускає екосистему зарядної інфраструктури для електромобілів Free2move

"Метінвест" приєднується до платформи з відновлення української металургії із застосуванням "зелених" технологій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА