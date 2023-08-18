Green Deal

18:33 18.08.2023

Від російської агресії постраждала третина українських лісів - Єрмак

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Від російської агресії постраждала третина українських лісів - Єрмак

Третина українських лісів постраждала від російської агресії, сказав на засіданні робочої групи з Формули миру "Екологічна безпека" глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Засідання групи відбулося на території ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Близько 3 мільйонів гектарів перекопані або спалені. Це близько трьох четвертих території Швейцарії. Від тисяч пожеж і мільйонів вибухів у повітря потрапляють десятки тисяч тонн отруйних речовин. Вуглекислого газу в атмосферу викинуто близько 33 млн тонн", - сказав Єрмак.

За його словами, вже зафіксовано майже 2,5 тис. випадків заподіяння шкоди довкіллю, і Офіс генерального прокурора здійснює розслідування за майже 200 фактами екологічних воєнних злочинів. "Умисел, який стоїть за цими злочинами, а також їх масштаб указують на систематичну політику знищення. Шкоди, часто непоправної, завдано ґрунтам, повітрю, лісам, водним ресурсам. Подекуди зруйновано цілі екосистеми. Близько 250 тисяч квадратних кілометрів території України забруднено мінами й снарядами. Це зіставно з територією Великої Британії", - сказав він.

Керівник Офісу президента наголосив, що природа може безжально покарати все людство за нездатність зупинити агресора, який нехтує її законами. "У всіх нас є дещо спільне. Це наша планета. Вона єднає нас попри будь-які світоглядні розбіжності, колір шкіри чи політичний устрій. Тож злочини проти природи, які сьогодні скоює Росія в Україні, – це злочини проти всієї планети. Проти всіх держав і народів. І від екоциду страждають не лише мільйони живих істот в Україні, а й мільйони людей в усьому світі", - додав Єрмак.

Глава Офісу президента наголосив на особливій важливості створення дієвого механізму для подолання екологічних наслідків російського вторгнення. За словами Єрмака, у цьому питанні слід працювати за трьома ключовими напрямами: оцінка шкоди довкіллю, зокрема довгострокових наслідків; відшкодування шкоди та притягнення до відповідальності за шкоду довкіллю; екологічне відновлення та перехід до "зеленої" економіки.

"Ці підходи мають на меті не лише пом’якшити поточну екологічну кризу, а й закласти основу для сталого та екологічно свідомого майбутнього", - переконаний він.

 

Теги: #війна #ліс #екологія #єрмак

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