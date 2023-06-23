"Метінвест" приєднується до платформи з відновлення української металургії із застосуванням "зелених" технологій

Гірничо-металургійна група "Метінвест" приєдналася до урядової платформи із "зеленого" відновлення металургійного сектору України, повідомляється в пресрелізі компанії в п'ятницю.

При цьому уточнюється, що підписання меморандуму про партнерство відбулося 22 червня на Ukraine Recovery Conference (URC) у Лондоні. Разом із генеральним директором "Метінвесту" Юрієм Риженковим меморандум про платформу підписали перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, представники компаній Primetals (Австрія), Fortescue - FMG (Австралія), Rothschild & Co (Франція) і потенційні споживачі продукції.

Коаліція об'єднує виробників обладнання, споживачів, фінансові установи, уряди та інші зацікавлені сторони. Головна мета об'єднання полягає у відновленні української промисловості через екологічну, "зелену" трансформацію виробництва сталі, що дасть змогу підтримати національну економіку і населення й водночас стане рушійною силою для підтримки програми декарбонізації ЄС.

"Зелена" сталь - ключовий елемент довготривалої стратегії групи. Її частиною є перехід на використання окатків DR-класу на металургійних заводах "Метінвесту" в Україні. Це наш "зелений транзит". Ми готові до цього переходу, готові його фінансувати значною мірою після перемоги України у війні. Ми також радо станемо партнерами в цьому напрямі", - прокоментував приєднання "Метінвесту" до платформи Юрій Риженков, слова якого наводить пресслужба.

Перед підписанням меморандуму учасники коаліції та експерти ринку взяли участь у круглому столі "Зелена" сталь: відбудова української промисловості та її інтеграція в європейські екологічні виробничі ланцюги". Серед доповідачів, окрім представника "Метінвесту", були заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма, директор промисловості Департаменту бізнесу та торгівлі Великої Британії Ніл Джонсон, генеральний директор Arcelor Mittal CIS Віджай Гоял, старший радник компанії Rothschild & Co Саймон Томпсон, директорка Fortescue Future Industries Фіона Сагден, директорка зі сталого бізнесу та інфраструктури ЄБРР Джанп'єро Наччі та старша директорка Breakthrough Energy Джулія Рейно,

Риженков зазначив, що металургія перебуває на порозі великих можливостей, створення повного циклу виробництва "зеленої" сталі в Україні цілком можливе. І це саме те, що зробить і Україну, і країни ЄС сильнішими.

"Ми раніше казали, що під час повоєнної реконструкції Україну треба розглядати як частину Європейського Союзу, як частину його виробничого ланцюга. Саме тому участь України в ініціативі з розвитку "зеленої" сталі має великий потенціал. Ланцюжок створення такої продукції передбачає доступність залізної руди, енергії та ринків збуту", - констатував топменеджер.

І додав, що наразі компанія повністю забезпечена тільки залізною рудою. Над впровадженням інших процесів маємо працювати разом з українським урядом, бізнесом і партнерами. Наприклад український ринок енергоресурсів усе ще перебуває на етапі становлення та впровадження відповідної регуляторної бази. Також важливим є питання доступу до ринків, зокрема до ринків капіталу. Наразі більшість виробників сталі ЄС намагаються забезпечити постачання DRI-окатків. І цей момент - час для альянсів. Час об'єднуватися постачальникам руди і виробникам сталі в ЄС, резюмував гендиректор.

У межах реалізації стратегії "зеленого" переходу група планує працювати у двох головних напрямах: поліпшити якість залізорудної продукції до DR-класу з поступовим збільшенням потужностей з її виробництва; переобладнати цехи "Запоріжсталі" та "Каметсталі" для екологічнішого електросталеплавильного способу виробництва сталі з окатків DRI-класу (з перспективою переходу на водень, зокрема вироблений за допомогою відновлюваної енергетики), а також розширити лінійку прокатної продукції.

За оцінками учасників круглого столу, вартість середньострокової стратегії "зеленого" переходу до 2035 року становить майже $35 млрд. Такі інвестиції забезпечать виробництво до 15 млн тонн "зеленої" сталі за рік.

Ukraine Recovery Conference (URC) стала третім від початку великої війни масштабним міжнародним заходом, присвяченим післявоєнному відновленню України, після конференцій у Лугано і Римі. Крім переходу на "зелену" сталь, під час лондонської конференції обговорювали такі теми: швидке відновлення зруйнованої інфраструктури; довгострокове відновлення; реформи для повоєнного відновлення і розвитку торгівлі та інвестицій; інвестиції в людський капітал; відновлення й повоєнна стратегія розвитку енергетики; механізми страхування приватних інвестицій; післявоєнна відбудова житла; цифрова відбудова та розвиток технологічного сектору; роль місцевої влади у відбудові України; гуманітарна допомога та відновлення економіки України.

Конференцію відкривав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський, який виступав дистанційно.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".