Green Deal

13:09 21.05.2023

Макрон роз'яснив на саміті G7 у Японії ініціативу нового фінансового пакту на захист клімату

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Макрон роз'яснив на саміті G7 у Японії ініціативу нового фінансового пакту на захист клімату

Президент Франції Еммануель Макрон презентував на саміті G7 "новий фінансовий пакт", який, за його словами, покликаний уникнути "вибору між боротьбою з бідністю і боротьбою на захист клімату".

"Я зміг представити те, що буде самітом щодо нового Паризького фінансового пакту 22 і 23 червня", - заявив Макрон журналістам у неділю в Хіросімі. Його цитує газета Le Figaro.

Минулої осені Франція висунула ідею такого саміту на конференції ООН з питань клімату COP27 у Єгипті спільно з прем'єр-міністром Барбадосу Мією Моттлі, чий маленький карибський острів належить до числа держав із найбільшою загрозою наслідків кліматичних змін.

Мета цієї ініціативи, за словами Макрона, дуже масштабна: йдеться про "реформування архітектури всесвітніх фінансів, щоб краще реагувати на виклики потепління клімату".

"Ми запропонуємо програму реформ Міжнародного валютного фонду та Світового банку, щоб надати більше фінансування країнам, які його найбільше потребують", - пояснив французький президент.

Він також розраховує "розвивати більше приватного фінансування за допомогою гарантійних механізмів".

Le Figaro зазначає, що Макрон ознайомив із цим проєктом усіх учасників саміту G7 у Хіросімі, включно із запрошеними на нього президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва і прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"Нам не потрібно вибирати між боротьбою з бідністю і боротьбою на захист клімату та біорізноманіття, - сказав Макрон. - Єдиною відповіддю є тільки (кліматичний) перехід". Для цього, за його словами, потрібна посилена мобілізація відповідних інструментів.

Президент Франції вважає, що це "єдиний спосіб уникнути поділу світу", тому що, на його думку, дедалі більше країн Півдня відчувають, що їх "просять докласти зусиль у боротьбі зі зміною клімату, не надаючи при цьому достатньо допомоги для боротьби з бідністю".

Напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на саміті G7 в Японії, закликала активізувати роботу "з мобілізації інноваційних джерел фінансування" заходів із захисту клімату. Вона вважає, що майбутній саміт у Парижі щодо фінансування боротьби з кліматичними змінами може стати важливим етапом у цій роботі.

Теги: #g7 #макрон

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