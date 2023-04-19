Green Deal

05:22 19.04.2023

Європарламент затвердив реформу системи торгівлі квотами на викиди парникових газів

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Європарламент у вівторок затвердив реформу європейської системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, а також правила роботи механізму транскордонного вуглецевого регулювання (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

Схвалені законопроекти є частиною європейської програми Fit for 55, метою якої є скорочення викидів парникових газів у ЄС до 2030 року не менше ніж на 55% порівняно з рівнями 90-х років.

Як йдеться в прес-релізі Європарламенту, оновлена система торгівлі квотами (ETS) має на меті зниження викидів секторами, що її використовують, на 62% до 2030 року порівняно з рівнем 2005 року. Раніше метою було зменшення викидів на 43%.

Реформа також передбачає поетапне скасування безкоштовних квот для компаній у період з 2026 по 2034 рік та створення додаткової системи торгівлі квотами (ETS II) на викиди, що виробляються автомобільним транспортом та при обігріві будівель, до 2027 року.

Крім того, Європарламент проголосував за те, щоб вперше включити до ETS викиди в морському секторі та схвалив перегляд програми квот для авіації. В результаті безкоштовні квоти для авіаційного сектора будуть скасовані до 2026 року і просуватиметься використання стійкого авіаційного палива.

Законопроект був прийнятий 413 голосами "за" при 167 голосах "проти" і 57 утриманих.

Європарламент також схвалив правила роботи CBAM, метою яких є стимулювання використання "чистих" технологій у країнах за межами ЄС. Цей механізм призначений для забезпечення того, щоб зусилля європейських держав щодо скорочення викидів не підривалися за рахунок перенесення виробництв до країн із менш жорсткими кліматичними вимогами, йдеться у прес-релізі.

CBAM охоплює імпорт залізної руди, сталі, цементу, алюмінію, добрив, електрики та водню, і передбачає стягнення зборів з імпортерів цих товарів до ЄС залежно від їхнього вуглецевого сліду.

Схвалені парламентом зміни має затвердити Рада ЄС. Після публікації ухвали ради в "Офіційному журналі" Євросоюзу законодавчий акт набуде чинності через 20 днів.  

Теги: #парламент #реформа #європа #квоти

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