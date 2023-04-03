Mission East та Neo-Eco Ukraine здійснять аналіз руйнувань сіл Миколаївської області для їхньої подальшої зеленої реконструкції

Міжнародна благодійна організація Mission East та компанія Neo-Eco Ukraine підписали угоду про співпрацю, в рамках якої спільно з місцевою владою Миколаївської області планують перетворення уламків зруйнованих війною будівель на матеріали для зеленої реконструкції сіл, повідомляє пресслужба Mission East.

Як зазначається у релізі, Neo-Eco Ukraine має великий досвід створення інфраструктурних проєктів циркулярної економіки.

"Mission East рада працювати з Neo-Eco Ukraine і цілком підтримує її стійкий підхід до відновлення країни, що ґрунтується на даних", - процитовано слова генерального секретаря Mission East Бетін Голландер-Єнсен.

Вона повідомила, що спільне дослідження компанії протягом наступних чотирьох місяців складуть карту потреб реконструкції та наявності будівельного сміття, а також проведуть макроекономічне дослідження для оцінки переробки відходів та будівельних матеріалів, проаналізують виробничі потужності суб'єктів місцевого ринку.

Віцепрезидент французької компанії Neo-Eco Барт Грюєр зазначив, що завдяки партнерству з Mission East "Нео-Еко Україна" зможе реалізувати свою інноваційну стратегію оцінки збитків у Миколаєві.

"Це дозволить нам та іншим зробити свій внесок у зміцнення економіки замкнутого циклу в Україні і, отже, більш доступне, чутливе до клімату та стійке відновлення", - зазначив Грюєр.

Французька компанія Neo-Eco вже 17 років працює за принципом економіки замкнутого циклу – інтеграції використаних матеріалів. За цим принципом Neo-Eco реалізує проєкт відновлення семи житлових будівель у Гостомелі (Київська обл.).

Mission East — міжнародна організація з надання допомоги та розвитку, що працює в країнах колишнього СРСР, Близького Сходу та Азії, що постраждали від кризи. Роботу підтримують ЄС, ООН, низка урядів, включно із данським та німецьким, численні фонди, церкви та тисячі приватних прихильників, переважно в Данії.