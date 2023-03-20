Green Deal

17:26 20.03.2023

ВР підтримала створення держсистеми моніторингу екоінформації

1 хв читати
ВР підтримала створення держсистеми моніторингу екоінформації

Верховна Рада на засіданні в понеділок ухвалила закон про створення і функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем (№7327).

Згідно з інформацією на сайті парламенту, за документ без обговорення проголосували 246 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

"Результатом реалізації законопроєкту є створення ефективної державної системи моніторингу довкілля, якісне її функціонування на різних рівнях і визначених режимах, взаємна узгодженість і органічний взаємозв'язок підсистем державної системи моніторингу довкілля, що забезпечуватиме інформаційні потреби управління в галузі охорони довкілля", - ідеться в пояснювальній записці до документа.

Зазначається, що закон уможливить взаємодію української держсистеми екомоніторингу з аналогічними системами інших країн.

Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець у фейсбуці зазначав, що закон є євроінтеграційним, і його мають ухвалити насамперед для виконання Угоди про асоціацію з ЄС. За його словами, крім нього, є ще три важливі законопроєкти: №4461 про території Смарагдової мережі, №4187 про підтримку розвитку вітчизняного надрокористування та №6004-2 про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля.

 

Теги: #рада #закон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 20.03.2023
ВР ухвалила євроінтеграційний закон про посилення захисту прав інтелектуальної власності

ВР ухвалила євроінтеграційний закон про посилення захисту прав інтелектуальної власності

14:56 20.03.2023
Нардеп Железняк: ВР планує на найближчому засіданні розглянути питання про призначення глав Міносвіти, Мінстратегпрому, а також розширити повноваження Федорова

Нардеп Железняк: ВР планує на найближчому засіданні розглянути питання про призначення глав Міносвіти, Мінстратегпрому, а також розширити повноваження Федорова

14:13 20.03.2023
ВР достроково припинила повноваження нардепа Забродського

ВР достроково припинила повноваження нардепа Забродського

11:38 20.03.2023
Склад Антикорупційної ради при Міноборони буде обрано на загальнонаціональному голосуванні з 29 кандидатів

Склад Антикорупційної ради при Міноборони буде обрано на загальнонаціональному голосуванні з 29 кандидатів

11:17 19.03.2023
Окупаційна влада т.зв. "ЛНР" ухвалила "закон", що дає змогу швидко змінювати громадянство

Окупаційна влада т.зв. "ЛНР" ухвалила "закон", що дає змогу швидко змінювати громадянство

19:40 17.03.2023
Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло

Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло

11:03 14.03.2023
ВР пропонують визнати інститут військового духовенства РПЦ у складі ЗС РФ міжнародною злочинною організацією

ВР пропонують визнати інститут військового духовенства РПЦ у складі ЗС РФ міжнародною злочинною організацією

22:05 13.03.2023
Нардепи попросили голову СБ України забезпечити збереження експонатів Києво-Печерської лаври

Нардепи попросили голову СБ України забезпечити збереження експонатів Києво-Печерської лаври

21:34 13.03.2023
Закордонні паспорти громадян України у зв'язку зі зміною правил транслітерації анулювати не будуть

Закордонні паспорти громадян України у зв'язку зі зміною правил транслітерації анулювати не будуть

18:55 13.03.2023
Нардепи пропонують ВР визначити політрежим РФ як рашизм

Нардепи пропонують ВР визначити політрежим РФ як рашизм

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Екологічні збитки від військової агресії РФ становлять майже 2 трлн грн

"ГарПок" розробив і передав до енергокомітету ВР законопроєкт про експорт "зеленої" електроенергії

Шкода українській екології через російську агресію оцінюється в $35,3 млрд - Резніков

У Львівській області зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у Дністер, у м. Галич забруднення перевищують допустимі норми у 200 разів

Україна на СОР27 вперше матиме свій павільйон і представить низку пов'язаних із війною ініціатив – глава Мінприроди

ОСТАННЄ

Естонія та Латвія планують збудувати морський вітропарк потужністю до 1 тис. МВт

Реформа ринку електроенергії ЄС спрямована на збільшення частки відновлюваних джерел та поетапну відмову від газу

Volkswagen планує інвестиції в EUR180 млрд у 2023-2027рр.

Рівень розрахунків із ВДЕ-генерацією знизився у лютому до 57% за 91% у січні – "ГарПок"

Ринок електромобілів України за 2 міс. зріс удвічі - ФАУ

Обсяг виробленої СЕС ДТЕК е/е в лютому подвоївся

Екологічні збитки від військової агресії РФ становлять майже 2 трлн грн

Ухвалення в ЄС нових стандартів щодо викидів вуглекислого газу для автомобілів відкладається

"ГарПок" розробив і передав до енергокомітету ВР законопроєкт про експорт "зеленої" електроенергії

Теплова та біогазова станції, котельні та відновлення пошкоджених об’єктів - Energy Group підбили підсумки року повномасштабної війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА