ВР підтримала створення держсистеми моніторингу екоінформації

Верховна Рада на засіданні в понеділок ухвалила закон про створення і функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем (№7327).

Згідно з інформацією на сайті парламенту, за документ без обговорення проголосували 246 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

"Результатом реалізації законопроєкту є створення ефективної державної системи моніторингу довкілля, якісне її функціонування на різних рівнях і визначених режимах, взаємна узгодженість і органічний взаємозв'язок підсистем державної системи моніторингу довкілля, що забезпечуватиме інформаційні потреби управління в галузі охорони довкілля", - ідеться в пояснювальній записці до документа.

Зазначається, що закон уможливить взаємодію української держсистеми екомоніторингу з аналогічними системами інших країн.

Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець у фейсбуці зазначав, що закон є євроінтеграційним, і його мають ухвалити насамперед для виконання Угоди про асоціацію з ЄС. За його словами, крім нього, є ще три важливі законопроєкти: №4461 про території Смарагдової мережі, №4187 про підтримку розвитку вітчизняного надрокористування та №6004-2 про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля.