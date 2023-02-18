Green Deal

14:26 18.02.2023

"ДТЕК ВДЕ" викупить євробонди на EUR15,83 млн

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"ДТЕК ВДЕ" викупить євробонди на EUR15,83 млн

Компанія Ornex Limited (Кіпр), 100% "дочка" "ДТЕК ВДЕ", за результатами тендеру викупить єврооблігації материнської компанії з погашенням у 2024 році загальним номіналом EUR35,471 млн за EUR15,833 млн.

Як йдеться в біржовому повідомленні компанії, з суми викупу EUR0,584 млн – це накопичені відсотки, таким чином ціна викупу становить близько 42,2% від номіналу.

Як повідомлялося, попереднє подібне оголошення Ornex Limited зробила 22 листопада минулого року і за результатами тендеру викупила облігації загалом на EUR2,583 млн за 30% від номіналу, або загальною номінальною вартістю EUR8,6 млн при загальному обсязі випуску EUR325 млн.

Тоді ціна викупу відповідала максимальній, яка була зазначена в умовах тендеру, тоді як цього разу Ornex Limited готова була приймати заявки на викуп для розгляду за ціною аж до номінальної.

"Метою пропозиції є надання групі ("ДТЕК ВДЕ") можливості оптимізувати структуру свого капіталу за рахунок скорочення частки позикових коштів і зниження боргового навантаження", – зазначала раніше компанія.

Згідно з інформацією Франкфуртської біржі, котирування єврооблігацій "ДТЕК ВДЕ" на кінець дня п'ятниці зросли до 39,726% від номіналу, що майже на 5,5 процентних пунктів вище, ніж у день оголошення про викуп 27 січня.

Агентом в операції виступає The Bank of New York Mellon.

Теги: #єврооблігації #дтек_вде

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