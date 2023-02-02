Green Deal

18:13 02.02.2023

Україна та ЄК підписали меморандум про стратегічне партнерство у сфері відновлюваних газів

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Україна та ЄК підписали меморандум про стратегічне партнерство у сфері відновлюваних газів

 Україна підписала меморандум про стратегічне партнерство з Європейською комісією у сфері відновлюваних газів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні, просто зараз, ми підписуємо меморандум між Україною та ЄС щодо стратегічного партнерства у відновлюваних газах – біометану, водню та інших синтетичних газів, що дуже важливо для нашої енергетики та співробітництва", - сказав він на спільному засіданні уряду України та ЄК у Києві в четвер.

Теги: #газ #енергетика #шмигаль

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