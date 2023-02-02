Україна та ЄК підписали меморандум про стратегічне партнерство у сфері відновлюваних газів

Україна підписала меморандум про стратегічне партнерство з Європейською комісією у сфері відновлюваних газів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні, просто зараз, ми підписуємо меморандум між Україною та ЄС щодо стратегічного партнерства у відновлюваних газах – біометану, водню та інших синтетичних газів, що дуже важливо для нашої енергетики та співробітництва", - сказав він на спільному засіданні уряду України та ЄК у Києві в четвер.