Green Deal

17:52 02.01.2023

Шкода українській екології через російську агресію оцінюється в $35,3 млрд - Резніков

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Шкода українській екології через російську агресію оцінюється в $35,3 млрд - Резніков

Завдана Росією шкода українській екології оцінюється в $35,3 млрд, мільйони гектарів заповідних зон під загрозою, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Завдана Росією шкода української екології оцінюється в $35,3 млрд. Мільйони гектарів заповідних зон перебувають під загрозою. Стаття 55 Протоколу I забороняє вести війну проти природного середовища шляхом репресалій, але РФ байдуже", - написав він у твіттері.

 

Теги: #збитки #екологія #резніков

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