Green Deal

12:12 13.11.2022

Рівень забруднення повітря в Кривому Розі в жовтні був "зниженим" - моніторинг

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Рівень забруднення повітря в Кривому Розі в жовтні був "зниженим" - моніторинг

Рівень забруднення повітря в Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) в жовтні поточного року за індексом забруднення атмосферного повітря був зниженим, тоді як у вересні - підвищеним, найвищий показник зафіксовано в Інгулецькому районі, повідомляється в щомісячному бюлетені забруднення атмосферного повітря, оприлюдненому управлінням екології на сайті Криворізького міськвиконкому.

За даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗАП) Кривого Рогу, протягом минулого місяця перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) за жодним показником не було зафіксовано.

Середньомісячні концентрації діоксиду сірки, оксиду вуглецю, оксидів азоту, фенолу та аміаку на всіх п'яти постах спостережень міста не перевищували санітарно-гігієнічні норми, констатується в довідці. Водночас щодо пилу на чотирьох пунктах спостережень зафіксовано перевищення, а щодо формальдегіду - на п'яти пунктах.

Також повідомляється з посиланням на інформацію промислових підприємств міста, що за підсумками 9 місяців 2022 року обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря становили 57 тис. тонн, що на 67% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Обсяг виробництва знизився на 57%.

Згідно з даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кривого Рогу, у ІІІ кварталі 2022 року порівняно з ІІІ кварталом минулого року знизилися середньоквартальні концентрації оксиду вуглецю, діоксиду азоту, аміаку на 50%, пилу – 40%, формальдегіду – 38%, діоксиду сірки – 15%.

Як повідомлялося, низка підприємств призупинили роботу або знизили виробництво з початку війни в Україні.

Теги: #кривий_ріг #повітря

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