Green Deal

17:31 01.09.2022

Глава Мінприроди сподівається на якнайшвидшу ратифікацію Радою угоди про участь України в екопрограмі ЄС Life на EUR5 млрд

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Глава Мінприроди сподівається на якнайшвидшу ратифікацію Радою угоди про участь України в екопрограмі ЄС Life на EUR5 млрд

Міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець розраховує на ратифікацію Верховною Радою вже у вересні угоди між Україною та Євросоюзом щодо приєднання нашої країни до міжнародної екологічної програми Life з бюджетом до 2027 року понад EUR5 млрд.

"Це пряма можливість профінансувати заходи, спрямовані на відновлення та збереження живої природи. Це унікальний кейс, коли ми за три місяці підготували всі документи, що зазвичай потребує років, та підписали відповідні угоди", – сказав він на брифінгу в Медіа-центрі у Києві в четвер.

"Я очікую, що у вересні Верховна Рада ратифікує цю угоду, і ми вже швидше зможемо надавати на розгляд цієї програми свої ініціативи, яких на сьогодні вже понад 15", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, Україна та ЄС підписали 24 червня угоду про приєднання до запущеної у 1992 році міжнародної екологічної програми Life, бюджет якої на 2021-2027 роки на проєкти із захисту довкілля становить EUR5,43 млрд.

За оновленими даними Мінприроди, збитки довкіллю за півроку воєнної агресії російських окупантів становлять майже 1 трлн грн.

Теги: #life #програма

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