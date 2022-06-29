Для реалізації проекту вітрогенерації потужністю 300 МВт шукатимуть партнерів у Європі – засновник UFuture Хмельницький

Для реалізації проекту вітрогенерації потужністю 300 МВт на Західній Україні шукатимуть партнерів у Європі, повідомив засновник UFuture Василь Хмельницький в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Коли війна закінчиться, ми будемо розбудовувати "зелену" енергетику. У нас є проєкт вітрогенерації на 300 мВт, ще до війни він був майже готовий. Він розташований на заході України. Ми самі його не потягнемо, шукатимемо партнера. Це взагалі моя стратегія, люблю робити бізнес з партнерами, які на чомусь розуміються краще за мене. Серед наших партнерів у "зеленій" енергетиці є і катарці, і іспанці. Тому, думаю, якихось європейців залучимо і побудуємо", – сказав бізнесмен.

Він зазначив, що доки йде війна, неможливо шукати партнера, оскільки страхові ризики не покриваються.

"Реалізація цього проекту розпочнеться після війни", – сказав Хмельницький.

Як повідомлялося, у травні 2021 року інвестиційно-девелоперська UDP Renewables закрила угоду з катарською Nebras Power з продажу контрольного пакета акцій у п'яти сонячних станціях: "Скіфія-Солар-1" (13 МВт), "Скіфія-Солар-2" (33 МВт), "Фрі-Енерджі Генічеськ" (18,3 МВт), "Терслав" (19,7 МВт) та "Сан Пауер Первомайськ" (6,5 МВт). Тоді ж було озвучено новий фокус на розвиток вітроенергетичних потужностей UDP, стратегічною метою якої є збільшення виробництва електроенергії до 700 ГВт-год у 2023 році.

Стратегічним інвестором UDP Renewables є холдингова компанія Василя Хмельницького UFuture, що має диверсифікований портфель активів у сфері нерухомості, інфраструктури, промисловості, поновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінено в $500 млн. Загальна капіталізація бізнесів, які вона інвестувала, становить до $1 млрд.