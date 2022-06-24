Платити ВДЕ-генерації у повному обсязі цього року немає можливості - радник прем'єра

Повністю розраховуватись із виробниками "зеленої" електроенергії цього року немає можливості, вважає радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Зважаючи на малоймовірний перегляд тарифу "Укренерго" на передачу зі значним його підвищенням можна зробити висновок: цього року платити "зелений" тариф у повному обсязі можливості немає", - сказав Бойко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому він наголосив, що можна збільшити обсяг коштів для виробників "зеленої" електроенергії. За його словами, це можна зробити двома шляхами: або переглянути розміри виплат, встановлених наказом Міністерства енергетики, або надати таким виробникам можливість вийти з балансуючої групи "Гарантованого покупця" ("ГарПок") і самостійно продавати е/е на ринку.

Бойко пояснив, що другий шлях передбачає припинення дії "зеленого" тарифу на час війни та шість місяців після скасування воєнного стану, а потім його відновлення та продовження на той самий період.

"Головний наслідок виходу з балансуючої групи "ГарПоку" для всіх "зелених" виробників - це гроші, які вони б отримували без затримок. І, звісно, досвід роботи на конкурентному ринку. Тим більше, у контексті майбутнього розширення експорту до Європи, переконаний, "зелена" електроенергія матиме великий попит за кордоном", - сказав радник прем'єра.

За його словами, менші порівняно із "зеленим" тарифом, але швидкі гроші, які можна отримати з ринку, для багатьох можуть бути цікавішою альтернативою з економічної точки зору. "Ця ідея залишається відкритою для дискусії, і перспективи її реалізації залежать від активності самих "зелених", - зазначив Бойко.

При цьому він уточнив, що НЕК "Укренерго" оплачує на сьогодні компенсацію "зеленого" тарифу "наскільки це можливо", враховуючи, зокрема, зниження споживання е/е, а відповідно, і обсягів передачі, кошти від оплати якої йдуть на розрахунки з виробниками "зеленої" електроенергії.

"Але навіть якщо припустити, що "Укренерго" збільшить обсяг оплати послуги, то в поточній моделі, нагадаю, "ГарПок" однаково платитиме "зеленим" в обсягах, зазначених у наказі міністерства (у відсотках за видом генерації від обсягу електроенергії, що виробляється, від 15% для СЕС і 60% для біо-ТЕС - ІФ). Якщо не змінити ці відсотки, то більше грошей у виробників "зеленої" електроенергії не з'явиться", - пояснив Бойко.