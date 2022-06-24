Green Deal

12:28 24.06.2022

Платити ВДЕ-генерації у повному обсязі цього року немає можливості - радник прем'єра

2 хв читати
Платити ВДЕ-генерації у повному обсязі цього року немає можливості - радник прем'єра

Повністю розраховуватись із виробниками "зеленої" електроенергії цього року немає можливості, вважає радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Зважаючи на малоймовірний перегляд тарифу "Укренерго" на передачу зі значним його підвищенням можна зробити висновок: цього року платити "зелений" тариф у повному обсязі можливості немає", - сказав Бойко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому він наголосив, що можна збільшити обсяг коштів для виробників "зеленої" електроенергії. За його словами, це можна зробити двома шляхами: або переглянути розміри виплат, встановлених наказом Міністерства енергетики, або надати таким виробникам можливість вийти з балансуючої групи "Гарантованого покупця" ("ГарПок") і самостійно продавати е/е на ринку.

Бойко пояснив, що другий шлях передбачає припинення дії "зеленого" тарифу на час війни та шість місяців після скасування воєнного стану, а потім його відновлення та продовження на той самий період.

"Головний наслідок виходу з балансуючої групи "ГарПоку" для всіх "зелених" виробників - це гроші, які вони б отримували без затримок. І, звісно, досвід роботи на конкурентному ринку. Тим більше, у контексті майбутнього розширення експорту до Європи, переконаний, "зелена" електроенергія матиме великий попит за кордоном", - сказав радник прем'єра.

За його словами, менші порівняно із "зеленим" тарифом, але швидкі гроші, які можна отримати з ринку, для багатьох можуть бути цікавішою альтернативою з економічної точки зору. "Ця ідея залишається відкритою для дискусії, і перспективи її реалізації залежать від активності самих "зелених", - зазначив Бойко.

При цьому він уточнив, що НЕК "Укренерго" оплачує на сьогодні компенсацію "зеленого" тарифу "наскільки це можливо", враховуючи, зокрема, зниження споживання е/е, а відповідно, і обсягів передачі, кошти від оплати якої йдуть на розрахунки з виробниками "зеленої" електроенергії.

"Але навіть якщо припустити, що "Укренерго" збільшить обсяг оплати послуги, то в поточній моделі, нагадаю, "ГарПок" однаково платитиме "зеленим" в обсягах, зазначених у наказі міністерства (у відсотках за видом генерації від обсягу електроенергії, що виробляється, від 15% для СЕС і 60% для біо-ТЕС - ІФ). Якщо не змінити ці відсотки, то більше грошей у виробників "зеленої" електроенергії не з'явиться", - пояснив Бойко.

Теги: #бойко #вде #гарпок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 24.06.2022
Україна розглядає варіант створення стратегічного запасу вугілля на зиму за рахунок "Укренерго" – радник прем'єра Юрій Бойко

Україна розглядає варіант створення стратегічного запасу вугілля на зиму за рахунок "Укренерго" – радник прем'єра Юрій Бойко

16:56 19.06.2022
Україна розраховує отримати перші квоти на експорт е/е від ENTSO-E в 100 МВт наступного тижня – радник прем'єра

Україна розраховує отримати перші квоти на експорт е/е від ENTSO-E в 100 МВт наступного тижня – радник прем'єра

17:09 09.06.2022
ВДЕ-генерація зменшила обсяг відпуску е/е у квітні-травні 2022 року майже на третину - "ГарПок"

ВДЕ-генерація зменшила обсяг відпуску е/е у квітні-травні 2022 року майже на третину - "ГарПок"

20:39 21.05.2022
Вітроенергетики закликають владу терміново налагодити виплати ВДЕ-генерації для її збереження в умовах війни

Вітроенергетики закликають владу терміново налагодити виплати ВДЕ-генерації для її збереження в умовах війни

12:29 02.05.2022
Рівень розрахунків "ГарПоку" з ВДЕ-виробниками за лютий-березень становить 19-20% – керівник підприємства

Рівень розрахунків "ГарПоку" з ВДЕ-виробниками за лютий-березень становить 19-20% – керівник підприємства

12:00 02.05.2022
Ми платимо "зеленим" те, що збираємо з ринку, приблизно 20% - голова "ГарПоку" Пилипенко

Ми платимо "зеленим" те, що збираємо з ринку, приблизно 20% - голова "ГарПоку" Пилипенко

16:16 21.04.2022
У ВР створили нове об'єднання "Платформа за життя та мир", до якого увійшли 25 депутатів із колишньої "ОПЗЖ"

У ВР створили нове об'єднання "Платформа за життя та мир", до якого увійшли 25 депутатів із колишньої "ОПЗЖ"

12:16 19.04.2022
Данія відмовиться від природного газу до 2030 року, збільшить вироблення ВДЕ учетверо

Данія відмовиться від природного газу до 2030 року, збільшить вироблення ВДЕ учетверо

09:24 08.04.2022
Велика Британія має намір розвивати атомну та вітрову енергетику

Велика Британія має намір розвивати атомну та вітрову енергетику

14:07 25.03.2022
Бойко закликав депутатів місцевих рад від "ОПЗЖ" на час заборони партії створювати депгрупи "Платформа за життя та мир"

Бойко закликав депутатів місцевих рад від "ОПЗЖ" на час заборони партії створювати депгрупи "Платформа за життя та мир"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна долучилася до європейської екологічної програми LIFE з бюджетом EUR5,43 млрд на 2021-2027 роки

Генсек ООН: газо- і нафтовидобувачі використовують війну в Україні в своїх цілях

Екозбитки від пожежі на нафтобазі KLO у Василькові – щонайменше 810 млрд грн, Україна готує позов до ООН

Єврокомісія визнала газ та атомну енергію “зеленими” інвестпроектами

В Україні відкриють німецьке бюро з водневої дипломатії – Бербок

ОСТАННЄ

Україна долучилася до європейської екологічної програми LIFE з бюджетом EUR5,43 млрд на 2021-2027 роки

Глобальні інвестиції у вітроенергетику подвояться і перевищать $100 млрд у 2030 році - Rystad

Російські агресори вивели в Україні з ладу 30% СЕС та понад 90% ВЕС - міністр енергетики

"Енергоатом" запустив у роботу в енергосистемі України нові потужності з виробництва чистої електроенергії

Данія, ФРН, Нідерланди та Бельгія мають намір нарощувати потужності альтернативної енергетики

Генсек ООН попередив про наближення кліматичної катастрофи

Агресор вже скоїв 231 злочин проти українського довкілля - Мінприроди

ЄК підготувала план підвищення енергобезпеки Європи вартістю EUR195 млрд

Змінився керівник ДТЕК ВДЕ

Відпуск "зеленої" е/е за перший місяць війни знизився на 8,4% - глава "ГарПоку"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА