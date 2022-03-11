Green Deal

10:18 11.03.2022

У МЗС Австралії анонсували швидку заборону імпорту з РФ вуглеводнів - ЗМІ

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У МЗС Австралії анонсували швидку заборону імпорту з РФ вуглеводнів - ЗМІ

Влада Австралії ухвалила рішення незабаром упровадити заборону на імпорт із Росії нафти, газу, вугілля та нафтопродуктів, повідомляє у п'ятницю видання The Guardian із посиланням на представника австралійського МЗС.

"Це рішення не загрожує енергетичній безпеці Австралії. Австралія має в своєму розпорядженні диверсифіковані і стійкі канали постачання нафти і адекватні нафтові резерви завдяки всебічній урядовій політиці у сфері енергетичної безпеки", - сказав він.

При цьому заборона набуде чинності не раніше ніж через 45 днів. У зв'язку з цим, уточнив представник міністерства для The Guardian, судна, що перевозять уже оплачені енергоносії з РФ, зможуть прибути для відвантаження до австралійських портів.

Він зазначив, що Австралія не експортує ці товари із Росії у значних обсягах. Водночас дипломат висловив думку: оскільки енергоресурси є найбільшим джерелом надходження до РФ виторгу від експорту, обмеження на їх придбання з боку Австралії та її союзників скоротять для Москви можливість діяти в Україні.

Президент США Джо Байден у вівторок підписав указ про заборону імпорту нафти, нафтопродуктів, а також ЗПГ та вугілля з Росії, що призвело до чергового стрибка цін на світовому ринку енергоносіїв.

Влада Великої Британії також заявила про намір протягом декількох найближчих місяців відмовитися від закупівель російської нафти.

Тим часом видання Financial Times зазначало, що влада США зайнята активним пошуком нових постачань енергоносіїв після відмови від імпорту російської нафти, прагнучи не допустити подальшого зростання цін на пальне на американських автозаправках.

Теги: #нафта #росія #заборона #австралія
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