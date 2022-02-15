Green Deal

10:20 15.02.2022

Великі банки продовжують фінансувати нафтогазові проекти — дослідження

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Великі банки продовжують фінансувати нафтогазові проекти — дослідження

Великі банки вкладають мільярди доларів у нові нафтогазові проекти, незважаючи на зобов’язання щодо досягнення нульового рівня викидів, кажуть представники лондонської некомерційної організації ShareAction, передає GreenDeal.

На їхню думку, інвестори повинні зобов’язати банки вимагати у компаній, які займаються видобутком викопних видів палива, надавати їм відомості щодо планів у галузі захисту довкілля перед тим, як фінансувати їх.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило, що у рамках досягнення нульового рівня викидів необхідно зупинити відкриття нових родовищ нафти та природного газу.

Тим часом, великі банки продовжують сприяти розширенню нафтогазового сектора, вливаючи в нього мільярди доларів, стверджують активісти.

Так, HSBC інвестував близько $8,7 млрд у нові нафтогазові проекти в 2021 році, Barclays – $4,5 млрд, Deutsche Bank – $5,7 млрд. Серед компаній, які отримали фінансування, згадані Exxon Mobil, Shell, BP PLC та Saudi Aramco.

Тим часом вказані суми істотно менші порівняно з 2020 роком, коли один тільки HSBC вклав у нові проекти понад $18 млрд, згідно з даними консалтингової компанії Profundo.

На думку ShareAction, це пов’язано з тим, що банки були сфокусовані на необхідності надати фінансування компаніям і допомогти їм утриматися на плаву в період пандемії коронавірусу і що в 2021 році фінансування повернулося до допандемійного рівня.

24 великі банки, які вступили в альянс Net Zero Banking Alliance минулого року, в сукупності надали кредити на нові нафтогазові проекти в розмірі $33 млрд, при цьому більше половини від цієї суми, $19 млрд, надали чотири банки, що входять до засновників альянсу, — HSBC , Barclays, BNP Paribas та Deutsche Bank, стверджують представники ShareAction.

Теги: #газ #банки #нафта
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