В Україні в 2022р побудують 8 насінньо-селекційних заводів

В Україні у 2022 році буде збудовано 8 центрів з вирощування сіянців із закритою кореневою системою із застосуванням технологій шведської компанії ВСС, повідомляє Green Deal з посиланням на сайт Держагентства лісових ресурсів України.

«За цей рік ми плануємо збудувати 8 насінньо-селекційних заводів, що дозволить значно збільшити потужності вирощування садивного матеріалу. Це дозволить нам успішно реалізувати програму президента (України Володимира Зеленського – ІФ) «Зелена країна» та висадити 1 млрд дерев за 3 роки», — зазначено у повідомленні відомства.

Згідно з оприлюдненими відомством планами будівництва лісопосадкових комплексів, заводи з вирощування сіянців буде розміщено у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

За даними відомства, цьогоріч також планується розширення лісопосадкових комплексів у Тернопільській та Хмельницькій області. Крім того, у 2021 році було запущено в експлуатацію насіннєво-селекційні заводи у Львівській та Донецькій областях.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у червні 2021 року підписав указ про реалізацію в Україні проекту «Зелена країна» для збільшення кількості лісів в Україні. Мета проекту – за десять років збільшити площу лісів в Україні на 1 млн га. Планується також у найближчі три роки висадити в Україні 1 млрд дерев.

За даними голови Державного агентства лісових ресурсів Юрія Болоховця, висадка 1 млрд дерев необхідна для мінімізації наслідків глобальної зміни клімату, створення захисних смуг із дерев для захисту від пилових бур, а також збільшення показника лісистості країни з нинішніх 15,9% до мінімально необхідних 20%.