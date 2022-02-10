Green Deal

13:00 10.02.2022

В Україні в 2022р побудують 8 насінньо-селекційних заводів

2 хв читати
В Україні в 2022р побудують 8 насінньо-селекційних заводів

В Україні у 2022 році буде збудовано 8 центрів з вирощування сіянців із закритою кореневою системою із застосуванням технологій шведської компанії ВСС, повідомляє Green Deal з посиланням на сайт Держагентства лісових ресурсів України.

«За цей рік ми плануємо збудувати 8 насінньо-селекційних заводів, що дозволить значно збільшити потужності вирощування садивного матеріалу. Це дозволить нам успішно реалізувати програму президента (України Володимира Зеленського – ІФ) «Зелена країна» та висадити 1 млрд дерев за 3 роки», — зазначено у повідомленні відомства.

Згідно з оприлюдненими відомством планами будівництва лісопосадкових комплексів, заводи з вирощування сіянців буде розміщено у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

За даними відомства, цьогоріч також планується розширення лісопосадкових комплексів у Тернопільській та Хмельницькій області. Крім того, у 2021 році було запущено в експлуатацію насіннєво-селекційні заводи у Львівській та Донецькій областях.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у червні 2021 року підписав указ про реалізацію в Україні проекту «Зелена країна» для збільшення кількості лісів в Україні. Мета проекту – за десять років збільшити площу лісів в Україні на 1 млн га. Планується також у найближчі три роки висадити в Україні 1 млрд дерев.

За даними голови Державного агентства лісових ресурсів Юрія Болоховця, висадка 1 млрд дерев необхідна для мінімізації наслідків глобальної зміни клімату, створення захисних смуг із дерев для захисту від пилових бур, а також збільшення показника лісистості країни з нинішніх 15,9% до мінімально необхідних 20%.

Теги: #дерева #заводи #зелена_країна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:05 28.12.2021
Держлісагентство України в 2021 році висадило 240 млн дерев

Держлісагентство України в 2021 році висадило 240 млн дерев

14:44 03.12.2021
Президентську програму з висадки 1 млрд дерев в Україні виконано на 6% у 2021 році

Президентську програму з висадки 1 млрд дерев в Україні виконано на 6% у 2021 році

10:28 08.11.2021
Президентську програму з висаджування 1 млрд дерев в Україні виконано на 3,53%

Президентську програму з висаджування 1 млрд дерев в Україні виконано на 3,53%

16:49 22.10.2021
В Україні зупинений через техпроблеми виробник кисню відновив роботу, на двох заводах тривають регламентні роботи - МОЗ

В Україні зупинений через техпроблеми виробник кисню відновив роботу, на двох заводах тривають регламентні роботи - МОЗ

17:35 30.09.2021
Україна провадить переговори з іноземними інвесторами про будівництво заводів із переробки ТПВ - заступник голови ОП

Україна провадить переговори з іноземними інвесторами про будівництво заводів із переробки ТПВ - заступник голови ОП

11:23 24.09.2021
Швейцарська Stadler побудує два заводи в Харкові - в. о. мера

Швейцарська Stadler побудує два заводи в Харкові - в. о. мера

12:30 14.09.2021
Президентську програму з висадки 1 млрд дерев буде виконано, її реалізують на 170 тис. га – голова Держлісагентства

Президентську програму з висадки 1 млрд дерев буде виконано, її реалізують на 170 тис. га – голова Держлісагентства

18:56 07.06.2021
Бюджет проекту з висадки дерев "Зелена країна" становитиме 2 млрд грн - глава Мінприроди

Бюджет проекту з висадки дерев "Зелена країна" становитиме 2 млрд грн - глава Мінприроди

07:10 02.02.2021
Штрафи за вирубку дерев у містах зростуть до 17 тис. грн.

Штрафи за вирубку дерев у містах зростуть до 17 тис. грн.

20:05 24.11.2020
Біля кордону з РФ затримано вантажівку з 800 нелегально зрубаними молодими соснами

Біля кордону з РФ затримано вантажівку з 800 нелегально зрубаними молодими соснами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія визнала газ та атомну енергію “зеленими” інвестпроектами

В Україні відкриють німецьке бюро з водневої дипломатії – Бербок

"ГарПок" оцінив заборгованість за 2021 р. перед ВДЕ-генерацією орієнтовно в 11,3 млрд грн

Як Україна прагне скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року – огляд

Доходи українського бізнесу в разі запровадження CBAM скорочуватимуться на EUR0,4 млрд на рік до 2030 р. - KSE

ОСТАННЄ

Світовий банк рекомендує Україні посилити роботу Укргідрометцентру та УГМІ для боротьби зі зміною клімату

ЄБРР може надати кредит у €14,5 млн маріупольському “Полігону ТПВ”

Вітроенергетика України у 2022 р. додасть орієнтовно 1 ГВт потужностей - голова УВЕА

BP направить 40-50% капінвестицій на стратегію досягнення нуля викидів до 2050 р

Volvo вкладе $1,1 млрд у завод у Швеції в рамках переходу на виробництво електрокарів

У старі родовища газу в Україні можна закачувати СО2 – екс-глава “Нафтогазу”

Ціна квот на викиди СО2 в ЄС злетіла до рекордних €97 за тонну

Amazon у IV кв. збільшила чистий прибуток майже в 2 рази за рахунок доходів від інвестицій в електрокари Rivian

Ділянку літієвих руд “Добра” буде виставлено на конкурс на умовах УРП

Обсяг розміщених у світі ESG-облігацій вперше перевищив $1 трлн у 2021р

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА