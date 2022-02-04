Ціна квот на викиди СО2 в ЄС злетіла до рекордних €97 за тонну

Ціна квот на викиди вуглекислого газу в європейській системі торгівлі викидами (EU ETS) закріпилася на закритті торгів у п’ятницю на рівні EUR96/тонна, притому що в ході денних торгів вона досягала EUR97,49/тонна – рекордно високого показника за весь час існування EU ETS, повідомляє GreenDeal.

За останні три місяці ціна емісійних квот у Європі зросла на 68%.

Аналітики пояснюють різкий стрибок ціни квот в останні місяці зростанням цін на природний газ у Європі, що у свою чергу стимулює використання вугілля і підштовхує ціну вгору.

«Ціна квот на викиди вже більш ніж на 150% вища за рівень лютого минулого року, оскільки європейські компанії прагнуть відповідати цілям ЄС щодо викидів, тоді як попит на вугілля збільшився після спалаху пандемії і на тлі дефіциту альтернативних видів палива», — зазначають експерти Trading Economics.

Зростання споживання вугілля веде до зростання попиту на емісійні квоти, а, отже, ціна квот зростає.

При цьому різке зростання ціни вуглецевих квот у Європі фіксується саме з 1 листопада 2021 року, коли у британському Глазго стартувала конференція ООН зі зміни клімату COP26. Тоді ціна емісійних квот становила EUR56,94/тонна. Аналітики серед причин також виділяють сигнали, що прозвучали на COP26, які вказують на те, що вуглецеве ціноутворення у світі має посилюватися.

Єврокомісія у свою чергу планує поступово знижувати обсяг квот на викиди СО2 (у тому числі безкоштовних), які купують компанії в рамках EU ETS, що також веде до зростання ціни.

Крім того, багато європейських експертів та політичних діячів вказують на спекуляції на вуглецевому ринку Євросоюзу та закликають до системного реформування EU ETS.