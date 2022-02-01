У ВООЗ побоюються, що пов’язані з COVID-19 медвідходи можуть зашкодити довкіллю

Кілька десятків тисяч тонн медичних відходів, що з’явилися під час боротьби з коронавірусом COVID-19, потенційно загрожують здоров’ю людей та довкіллю, повідомляє портал Green Deal з посиланням на доповідь ВООЗ, оприлюднену у вівторок.

“Абсолютно необхідно надавати медичним працівникам засоби індивідуального захисту, але також треба переконатися, що ці засоби можуть бути використані безпечно без завдання шкоди довкіллю”, – заявив виконавчий директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я лікар Майкл Раян.

Відповідно до глобального аналізу ВООЗ ситуації з медичними відходами в контексті коронавірусу, у період із березня 2020-го до листопада 2021 року в рамках спільної надзвичайної ініціативи ООН було закуплено близько 87 тис. тонн засобів індивідуального захисту для допомоги країнам у боротьбі з коронавірусом. Очікується, що більшість цих засобів була використана і стала відходами.

Автори зазначають, що це лише приблизна оцінка масштабу проблеми відходів, пов’язаних із коронавірусом. У доповіді не враховано засоби, закуплені поза ініціативою ООН, а також відходи, як-от одноразові маски, які застосовують не медики, а пересічні громадяни.

У доповіді йдеться, що за аналізований період у світі було закуплено близько 140 млн наборів для проведення тестів на COVID-19, і вони мають потенціал створити 2,6 тис. тонн неінфекційних відходів та 732 тис. літрів хімічних відходів. Також у всьому світі загалом було поставлено близько 8 млрд доз вакцин, що може призвести до появи 144 тонн додаткових відходів: використаних голок, шприців і контейнерів.

Водночас наразі близько 30% медичних закладів не мають обладнання для оброблення стандартних медичних відходів, не кажучи вже про додаткові відходи, пов’язані з COVID-19.

Автори доповіді рекомендують використовувати екологічно чисті упаковки та способи доставки, безпечні та багаторазові засоби індивідуального захисту, перероблювані або біорозкладні матеріали та вживати інших заходів.