Інтерфакс-Україна
Події
21:46 18.06.2025

Міндовкілля: Українська делегація в Брюсселі презентувала Єврокомісії законодавчі напрацювання з управління відходами і якості води

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Міндовкілля: Українська делегація в Брюсселі презентувала Єврокомісії законодавчі напрацювання з управління відходами і якості води

Українська делегація представила Єврокомісії напрацювання щодо гармонізації законодавства у сферах управління відходами та якості води під час двосторонньої зустрічі в Брюсселі в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства до ЄС, повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"Українська делегація в Брюсселі продовжує двосторонню зустріч з представниками Європейської Комісії щодо розділу 27 "Навколишнє середовище, клімат та цивільний захист", що триває з 16 по 20 червня… У межах третього дня двосторонньої зустрічі сторони обговорили чергові блоки питань щодо управління відходами та якості води", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Українська сторона презентувала напрацювання із приведення національного законодавства у відповідність до європейських норм у сферах: перевезення відходів; відходи видобувної промисловості; стічні води та контроль осаду; батареї та акумулятори; полігони для захоронення відходів; відходи електричного та електронного обладнання (WEEE); обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (RoHS).

Окрему частину сесії було присвячено питанням якості води, зокрема: вода для купання; оцінка та управління ризиками повеней; рамкова директива про водні ресурси; стандарти якості довкілля у водній сфері; охорона ґрунтових вод; морська стратегія; очищення міських стічних вод (UWWT); якість питної води; повторне використання води; директива про нітрати.

"Питання якості води — один із наших пріоритетів, враховуючи жахливі наслідки війни. Багато громадян уже сьогодні стикаються з нестачею питної води та іншими щоденними труднощами. Ми робимо все можливе, щоб покращити ситуацію та відповідати стандартам ЄС. Попри надзвичайно складні обставини, Україна прагне інтеграції до європейської спільноти та докладає максимум зусиль для цього", - зазначила заступниця міністра захисту довкілля і природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук, яка очолює українську делегацію в Брюсселі.

За її словами, питання ефективного управління відходами в Україні потребує системного підходу та глибокої адаптації до європейського законодавства. Це не лише екологічне, а й соціальне питання, адже правильна утилізація відходів, їхнє сортування та переробка — запорука чистого довкілля та здоров’я наших громадян.

Розділ 27 є одним із найскладніших у процесі скринінгу – він охоплює понад 200 актів права ЄС і потребує глибокої міжгалузевої адаптації. Протягом перших двох днів сесії учасники вже розглянули кліматичний компонент та частину блоку довкілля.

Теги: #скринінг #єс #довкілля

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