Green Deal

16:40 28.01.2022

Вінниця першою з українських міст приєдналася до практик «Європейського зеленого курсу»

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Вінниця першою з українських міст приєдналася до практик «Європейського зеленого курсу»

Вінницька міська територіальна громада першою в Україні визначила принципи «Європейського зеленого курсу» (European Green Deal), які передбачають досягнення Євросоюзом кліматичної нейтральності до 2050 року, як стратегічні орієнтири для розвитку міста та залучення інвестицій, повідомляє портал GreenDeal.

Як повідомляє прес-служба вінницької міськради у п’ятницю, відповідну декларацію підписав мер Вінниці Сергій Моргунов під час сесії міської ради, учасниками якої стали високопосадовці уряду України, українського парламенту та посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

«Сьогодні знакова подія для вінницької громади: ми перші в Україні приєднуємося до «Європейського зеленого курсу» (…) Уряд (раніше — ІФ) заявив про наміри нашої держави приєднатися до «Європейського зеленого курсу», зараз триває робота над написанням Дорожньої карти для України. Проте українські міста на місцевому рівні вже рухаються у цьому напрямку, і я сподіваюся, що вони прийматимуть відповідні декларації та програми», — цитується Моргунов у повідомленні прес-служби.

Наголошується, що такий крок дозволить обласному центру розробити нові механізми для покращення міського простору, вирішення екологічних проблем, залучення додаткових інвестицій, у тому числі для енергетичної та промислової модернізації підприємств та систем забезпечення життєдіяльності міста.

За словами міського голови, «Зелений курс Вінниці» є логічним продовженням довгострокових планів міста, зафіксованих як у Концепції інтегрованого розвитку Вінниці до 2030 року, так і у «Стратегії 3.0» – плані розвитку громад всього регіону. У пріоритеті – «зелена» економіка, смарт-спеціалізація, доступне, безпечне та екологічно чисте середовище.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що Green Deal сприймається в ЄС як стратегія «зеленої» трансформації всієї економіки.

«Green Deal з моменту оголошення в 2019 році задає напрямок трансформаційних змін. Це нова стратегія зростання ЄС. Вона відображає ідею переходу всієї економіки до «зеленої» економіки. Приємно зазначити, що Україна поділяє ці прагнення», – цитується дипломат.

Теги: #вінниця #green_deal
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