Україна поглибить співпрацю з Німеччиною у сфері декарбонізації

Заступник міністра енергетики України з європейської інтеграції Ярослав Демченков провів зустріч із представником Федерального міністерства довкілля, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Юргеном Кайнгорстом, під час якої сторони обговорили продовження співпраці двох країн у рамках українсько-німецького партнерства, пише GreenDeal.

Як повідомляє пресслужба Міненерго у четвер, сторони домовилися про подальше поглиблення співпраці, зокрема у сфері декарбонізації енергетики та реалізації проєкту Low Carbon Ukraine.

"Для Міністерства енергетики важливо прискорити енергетичний перехід і протягом 10-15 років досягти успіхів у декарбонізації енергетики. У нас вже розпочато проєкти, які сприятимуть зменшенню вуглецевих викидів, і ми дуже цінуємо підтримку з боку уряду Німеччини у реалізації таких проєктів та чекаємо на результативну співпрацю", - наголосив Демченков.