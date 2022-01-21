Green Deal

14:30 21.01.2022

Газова криза має прискорити перехід до чистої енергетики – голова Єврокомісії

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Газова криза має прискорити перехід до чистої енергетики – голова Єврокомісії

Газова криза, що розповсюдилась у світі, повинна сприяти прискоренню переходу до чистої енергетики, вважає глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Сьогоднішня газова криза має сприяти прискоренню переходу до чистої енергетики. Вона має надати необхідний імпульс для подальшої інтеграції нашого енергетичного ринку (…) Проте найголовніше: ми маємо ретельно керувати енергопереходом», – сказала вона на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Green Deal

«Таким чином, ми повертаємось до ключового питання про довіру. Люди повинні довіряти тому, що енергоперехід підтримає найуразливіших. Бізнес має довіряти тому, що енергоперехід покращить їхню конкурентоспроможність. Інвестори повинні довіряти тому, що ми слідуватимемо наміченому курсу, незважаючи на перешкоди на шляху», – наголосила глава Єврокомісії.

За її словами, у світовій економіці неможливий лінійний перехід від системи, яка базується на викопному паливі, до системи на базі чистих джерел енергії.

«Ми повинні це відверто визнати», – зазначила фон дер Ляйєн.

«Але напрям роботи зрозумілий, як і наші зобов’язання. У міру нашого реагування (реагування Євросоюзу – ІФ) на газову кризу ми фокусуватимемося на підтримці найбільш уразливих громадян. Ми прискоримо енергоперехід і гарантуватимемо наявність надійних постачальників», – резюмувала голова Єврокомісії.

Теги: #фон_дер_ляйєн #газова_криза #єврокомісія #чиста_енергетика
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