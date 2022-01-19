Green Deal

15:25 19.01.2022

Інвестори поки скептично налаштовані щодо сланцевого нафтовидобутку в США – Occidental Petroleum

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Інвестори поки скептично налаштовані щодо сланцевого нафтовидобутку в США – Occidental Petroleum

Інвестори поки досить скептично налаштовані щодо перспектив сланцевого нафтовидобутку в США, заявила голова одного з виробників сланцевої нафти в країні Occidental Petroleum Вікі Холлаб, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє портал Green Deal.

Вона зазначила, що сланцеві виробники мають впевненість у своїх перспективах, «але нам потрібно переконати в цьому інвесторів». За словами Холлаб, все упирається в інвестиції, на даний момент інвестори досить скептично налаштовані щодо інвестування в сланцеву галузь, вважаючи, що темпи її зростання будуть низькими.

«Ми впевнені, що будемо давати високу віддачу», — наголосила вона.

Голова Occidental Petroleum відзначила, що в сланцевій галузі впроваджується багато інновацій і за останні 3-4 роки кількість сланцевих об’єктів скоротилася вдвічі, тому що буріння стало проводитися ефективніше та швидше, віддача від свердловин стала вищою.

«Тобто коли ринок ставить завдання, ми виконуємо. Саме кризи підштовхують нашу галузь на внутрішні зміни», – наголосила вона.

Теги: #сша #сланцевий_видобуток #інвестори
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