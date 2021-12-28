Компанії в ЄС не можуть визначити відсоток "зелених" операцій у своїй діяльності

Європейські компанії готуються розповісти інвесторам, скільки виручки, капітальних інвестицій і операційних витрат приносить діяльність, яку регулятори зараховують до безпечної для екології. Починаючи з 1 січня представники бізнес-спільноти ЄС, акції яких перебувають в обігу на біржі, зі штатом понад 500 співробітників, які підпадають під дію директиви про нефінансову звітність, будуть зобов'язані зазначати в річній звітності, який відсоток їхніх операцій належить до "зелених".

Система класифікації націлена на те, щоб дати інвесторам більше ясності щодо того, які типи економічної активності можна вважати екологічно безпечними. Правила про розкриття, які набувають чинності наступного року, поширюються на кілька тисяч великих компаній і є частиною масштабніших зусиль Європейського Союзу щодо обмеження рівня викидів.

Компанії, операції яких значною мірою підпадають під критерії екологічно безпечних, зможуть підвищити свою привабливість для інвесторів, пише The Wall Street Journal із посиланням на топ-менеджерів у сфері фінансів і сталого розвитку.

Тим часом деякі гравці стикаються з труднощами в процесі підрахунку таких операцій у своїй діяльності. Їм необхідно виконати оцінку відповідно до великого списку критеріїв і потім порахувати, який відсоток виручки, інвестицій і витрат дає "зелена" діяльність.

При цьому бізнес-модель багатьох із них не вписується в рамки цих критеріїв, що робить процес складним, говорять топ-менеджери та консультанти зі сталого розвитку. Крім того, це збільшує шанси на те, що багато компаній опублікують дані, які зроблять їх непривабливими в очах інвесторів, що фокусуються на "зеленому" бізнесі.

Так, фінська технологічна компанія у сфері енергетики Wartsila Oyj Abp виробляє продукцію, зокрема двигуни, які можуть працювати на різних типах пального, зокрема на біопаливі, яке є відновлюваним джерелом енергії, і на викопних видах палива, що не є відновлюваними. У зв'язку з цим вона стикається з труднощами в процесі оцінки цього виду діяльності відповідно до критеріїв стійкості, говорить віце-президент Wartsila зі сталого розвитку та корпоративних відносин Марко Вайнікка.

За словами директора консалтингової Business for Social Responsibility Шарлотт Бансикильон, "більшість компаній прийдуть до того, що лише невелика частина їхньої економічної діяльності відповідає" критеріям ЄС. Процес розкриття даних, імовірно, засвідчить, що європейський бізнес має виконати ще багато зусиль для досягнення цілей щодо нульових викидів до 2050 року, пише WSJ.