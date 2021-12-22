Світові ціни на сировину впевнено зросли у 2021 році – причини

Динаміка сировинних ринків протягом поточного року залишалася волатильною: ціни на пшеницю, каву, цукор, деревину та енергоносії впевнено зросли, тоді як ціни на золото впали, незважаючи на прискорення інфляції.

Вартість кави в 2021 році збільшилася вдвічі на тлі несприятливих погодних умов у Бразилії, через які було знищено основну частину врожаю, пише Green Deal з посиланням на MarketWatch.

“Була жахлива засуха, а потім тричі були заморозки”, – сказав президент Hackett Financial Advisors Шон Хакетт.

Ціни на каву сорту арабіка на початку року перебували на рівні близько $1,25 за фунт, а на початку грудня досягли максимуму з 2011 року на рівні $2,49, згідно з Trading Economics. На даний момент ціни становлять близько $2,25.

Ціни на цукор також зросли на тлі нестійких погодних умов у Бразилії: вони досягли максимуму з початку 2017 року на позначці понад 20 центів за фунт у середині листопада порівняно з 15,8 цента на початку січня.

Ф’ючерси на нафту продемонстрували масштабне піднесення, оскільки попит переважив пропозицію, каже головний виконавчий директор Teucrium Trading Сол Джілберті. Дефіцит пропозиції частково пов’язаний з наростаючим розчаруванням інвесторів та політиків у викопних видах палива.

“Виробники відчувають соціальний тиск, тиск регуляторів та економічний тиск”, – зазначив він.

Ціни на нафту марки Brent підскочили до $87 за барель із $51 за барель на початку січня.

Тим часом ціни на природний газ у Європі злетіли більш ніж у сім разів — до рекордного показника 153 євро за мегават-годину проти 20 євро на початку січня.

“Ні у кого немає достатньої кількості альтернативних джерел енергії, щоб припинити використовувати вуглеводні, тому зростає попит і підвищуються ціни”, – сказав Джілберті.

Весняна посуха в ключових регіонах виробництва пшениці, включаючи Канаду, Росію та США, негативно позначилася на врожаї. Ціни зросли з $6,40 за бушель на початку січня до $8,56.

У свою чергу, ціни на деревину злетіли до нового рекордного максимуму — понад $1600 за 1 тис. дошкових футів. Для порівняння: на початку року вони були на рівні близько $878. Стрибок цін став потрясінням для будівельної галузі. “Це була бульбашка”, – сказав Хакетт.

Тим часом найбільш несподівану динаміку в 2021 демонструють ціни на золото, які зменшилися близько $1,944 за тройську унцію на початку року до $1,785. Ціни знижувалися, незважаючи на прискорення споживчої інфляції у США.