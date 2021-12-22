Green Deal

16:40 22.12.2021

Українська воднева рада та ІВЕ НАНУ представили проект Водневої стратегії України

2 хв читати
Українська воднева рада та ІВЕ НАНУ представили проект Водневої стратегії України

Енергетична асоціація “Українська воднева рада” спільно з Інститутом відновлюваної енергетики НАН України розробили та презентували в середу проект Водневої стратегії України, повідомляє Green Deal.

“Представлено основні напрями та перспективи застосування “зеленого” водню в Україні: в електро – і теплоенергетиці, промисловості, транспорті, в автономних системах енергозабезпечення, – а також можливості інтеграції водню в газові мережі та переваги України як експортера “зеленого” водню”, – зазначено в передмові до проекту, текст якого має агентство “Інтерфакс-Україна”.

У проекті стратегії розраховано три етапи розвитку водневої енергетики в Україні з 2022 року по 2050 рік.

Перший етап (2022-2025 роки) передбачає закладення фундаментальних основ для водневої енергетики та запуск експортного ринку “зеленого” водню. Другий (2026-2030 роки) – диверсифікацію первинних енергоносіїв за рахунок зростання обсягу виробництва водню. На третьому етапі (2031-2050 роки) необхідне швидке розширення ринку, зокрема експортної складової.

Автори зазначають, що потенціал виробництва “зеленого” водню в Україні за допомогою сонячних і вітряних електростанцій становить близько 500 млрд куб. м на рік.

Президент Української водневої ради Олександр Рєпкін у коментарі порталу Green Deal зазначив, що стратегія підготовлена за власною ініціативою асоціації та ІВЕ НАНУ і стане “фундаментом великого, успішного водневого проекту”.

“Ще в липні цього року прем’єр-міністр Денис Шмигаль поставив завдання підготувати водневу стратегію України. Українська воднева рада входить до робочої групи з її створення. За власною ініціативою ми з ІВЕ НАНУ написали проект стратегії водневої трансформації України. Впевнені, що він стане фундаментом великого, успішного водневого проекту. Ми відкриті до співпраці й готові передати державі всі напрацювання, щоб прискорити процес”, – сказав Рєпкін.

Як повідомлялося, фінальна версія Водневої стратегії України, яка розробляється під егідою Міненерго, має бути представлена навесні 2022 року.

Теги: #експорт #зелений_водень #воднева_стратегія #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:30 22.12.2021
Інвестиції в біоенергетику України досягли EUR2 млрд у 2020р., зростуть на 10-15% у 2021р.

Інвестиції в біоенергетику України досягли EUR2 млрд у 2020р., зростуть на 10-15% у 2021р.

08:19 22.12.2021
В Україні за добу виявили 6 363 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 19 494 особи, 301 померла

В Україні за добу виявили 6 363 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 19 494 особи, 301 померла

07:12 22.12.2021
Міністр оборони Великої Британії та генсек НАТО обговорили ситуацію навколо України

Міністр оборони Великої Британії та генсек НАТО обговорили ситуацію навколо України

19:42 21.12.2021
Після Нового року в Україні можливе зростання захворюваності на COVID-19 - аналітики

Після Нового року в Україні можливе зростання захворюваності на COVID-19 - аналітики

17:48 21.12.2021
Перша леді представила проект популяризації української книжки у світі

Перша леді представила проект популяризації української книжки у світі

13:37 21.12.2021
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС становить понад 61% - Стефанішина

Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС становить понад 61% - Стефанішина

12:40 21.12.2021
У Москві не бачать необхідності участі України у переговорах із США та НАТО щодо гарантій безпеки

У Москві не бачать необхідності участі України у переговорах із США та НАТО щодо гарантій безпеки

09:29 21.12.2021
США не змінювали "рівня" загрози для американців в Україні, а лише додали деталей до опису ситуації - Білий дім

США не змінювали "рівня" загрози для американців в Україні, а лише додали деталей до опису ситуації - Білий дім

08:30 21.12.2021
В Україні за добу виявили 6 029 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 18 850 осіб, 346 померли

В Україні за добу виявили 6 029 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 18 850 осіб, 346 померли

07:58 21.12.2021
На тимчасово окупованій території Сходу України перебуває до 800 російських офіцерів

На тимчасово окупованій території Сходу України перебуває до 800 російських офіцерів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Доходи українського бізнесу в разі запровадження CBAM скорочуватимуться на EUR0,4 млрд на рік до 2030 р. - KSE

"ДТЕК ВДЕ" повідомила на біржі про невиплату "ГарПоком" коштів від "зелених" євробондів та ініціювала розслідування

Дослідники заявили про можливе підвищення загальносвітової температури на 2,4 градуса до 2100 року

Україна має намір скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року - Зеленський

Багаті країни мають допомогти тим, хто розвивається в зеленій модернізації економіки - Зеленський

ОСТАННЄ

Шмигаль: Наслідки зміни клімату є одним із найгостріших світових викликів

Обсяг відкритих нафтогазових родовищ у 2021 році стане мінімальним за 75 років – Rystad

ЄС схвалив ініціативу H2Global в обсязі €900 млн для стимулювання постачання водню з третіх країн

Мінекології планує розробити план імплементації НВВ2 до середини 2022 року – віце-прем’єр

Київрада схвалила Екостратегію Києва до 2030 року

Alibaba планує досягнути вуглецевої нейтральності операцій до 2030 року

Бізнес має розробляти стратегії декарбонізації для залучення фінансування – віце-прем’єр

“Зоря-Машпроект” готується до випробувань газотурбінних двигунів на водневому паливі

Інвестиції в технології боротьби зі зміною клімату різко зросли в 2021 році – PwC

Єврокомісія внесла пакет законопроектів щодо створення в ЄС ринку водню

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА