Українська воднева рада та ІВЕ НАНУ представили проект Водневої стратегії України

Енергетична асоціація “Українська воднева рада” спільно з Інститутом відновлюваної енергетики НАН України розробили та презентували в середу проект Водневої стратегії України, повідомляє Green Deal.

“Представлено основні напрями та перспективи застосування “зеленого” водню в Україні: в електро – і теплоенергетиці, промисловості, транспорті, в автономних системах енергозабезпечення, – а також можливості інтеграції водню в газові мережі та переваги України як експортера “зеленого” водню”, – зазначено в передмові до проекту, текст якого має агентство “Інтерфакс-Україна”.

У проекті стратегії розраховано три етапи розвитку водневої енергетики в Україні з 2022 року по 2050 рік.

Перший етап (2022-2025 роки) передбачає закладення фундаментальних основ для водневої енергетики та запуск експортного ринку “зеленого” водню. Другий (2026-2030 роки) – диверсифікацію первинних енергоносіїв за рахунок зростання обсягу виробництва водню. На третьому етапі (2031-2050 роки) необхідне швидке розширення ринку, зокрема експортної складової.

Автори зазначають, що потенціал виробництва “зеленого” водню в Україні за допомогою сонячних і вітряних електростанцій становить близько 500 млрд куб. м на рік.

Президент Української водневої ради Олександр Рєпкін у коментарі порталу Green Deal зазначив, що стратегія підготовлена за власною ініціативою асоціації та ІВЕ НАНУ і стане “фундаментом великого, успішного водневого проекту”.

“Ще в липні цього року прем’єр-міністр Денис Шмигаль поставив завдання підготувати водневу стратегію України. Українська воднева рада входить до робочої групи з її створення. За власною ініціативою ми з ІВЕ НАНУ написали проект стратегії водневої трансформації України. Впевнені, що він стане фундаментом великого, успішного водневого проекту. Ми відкриті до співпраці й готові передати державі всі напрацювання, щоб прискорити процес”, – сказав Рєпкін.

Як повідомлялося, фінальна версія Водневої стратегії України, яка розробляється під егідою Міненерго, має бути представлена навесні 2022 року.