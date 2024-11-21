Green Deal

18:31 21.11.2024

Україна й Азербайджан домовилися про співпрацю в питаннях захисту довкілля

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Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук і міністр екології та природних ресурсів Азербайджану Мухтар Бабаєв підписали меморандум про співпрацю на полях Конференції ООН зі зміни клімату (СОР29).

"Меморандум, який ми підписали, – це логічне продовження та масштабування тих ініціатив, які були закладені до СОР29. Наші держави мають багатий досвід взаємодії у процесі підготовки до нього. Будемо поглиблювати нашу співпрацю у розвитку екологічних технологій, управлінні відходами, збереження біорізноманіття, відновлення забруднених територій, запобігання промисловому забрудненню тощо", - наводяться в повідомленні в телеграм-каналі міністерства слова Гринчук.

Зазначається, що Азербайджан також є партнером України у протистоянні збройній агресії. Україна отримала допомогу від Азербайджану в гуманітарному розмінуванні. "Ця тема буде актуальною для наших держав ще багато років, тож об’єднуємо зусилля в цьому напрямі", - йдеться в повідомленні.

Баку також активно допомагає українським дітям у процесі реабілітації після війни.

"Понад 200 українських дітей вже відвідали Азербайджан, де отримали соціально-психологічну допомогу. Планується, що ще 60 українських дітей зможуть пройти курс відпочинку в Азербайджані найближчим часом. Тема цього COPу – участь молоді в кліматичних ініціативах. І для України під час війни дуже важливі ініціативи для молоді", - зазначається в повідомленні.

Гринчук подякувала Бабаєву та його команді за продуктивний діалог і допомогу в підготовці до СОР29. Вона висловила сподівання на реалізацію спільних проєктів світового значення в майбутньому.

Теги: #азербайджан #україна #довкілля

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