Події

00:23 10.07.2024

На фронті відбулося 128 бойових зіткнень, найбільш інтенсивно атакував ворог на Покровському напрямку

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На фронті відбулося 128 бойових зіткнень, найбільш інтенсивно атакував ворог на Покровському напрямку

На фронті відбулося 128 бойових зіткнень, включаючи ракетні удари, авіаудари, атаки безпілотників-камікадзе та артилерійські обстріли з боку ворожих сил, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник завдав трb ракетних удари (із застосуванням шести ракет), 56 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 78 УАБів) і 419 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2932 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння", - йдеться у повідомленні.

На Харківському окупанти 6 разів намагалися штурмувати у районі Вовчанська, Стариці та Липців. Ситуація під контролем українських військ.

На Куп'янському загарбники 10 разів атакували. ЗСУ відбили 5 штурмів поблизу Берестового та Піщаного. Однак біля Сіньківки тривають 4 бойові зіткнення. Ще одна атака триває поблизу Берестової.

На Лимансьому сили ворога 16 разів атакували поблизу Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Проте триває 3 атаки у районі Макіївки.

На Сіверському противник провів 5 штурмових дій. Локації бойових зіткнень у районах Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки та Роздолівки. Усі спроби ворога були безуспішними.

На Краматорському ЗСУ відбили 5 штурмів противника поблизу Тимчасового Яру, Григорівки та Андріївки. Зараз досі тривають 2 бойові зіткнення.

На Торецькому окупанти намагалися 14 разів вклинитися в оборонні рубежі біля населених пунктів Північне, Південне та Нью-Йорк. Захисники відбили 11 атак, 3 ще тривають.

На Покровському з початку доби відбувалося 40 штурмових дій окупантів. ЗСУ намагаються відбити 7 атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Новоселівка Перша, Євгенівка.

На Курахівському загарбники намагалися 11 разів просунутися у районах н.п. Нетайлове, Костянтинівка, Красногорівка та Парасковіївка, проте безуспішно. Триває два бойові зіткнення поблизу Нейталово.

На Времівському сили ворога 9 разів намагалися здійснити штурм у районах Водяного та Урожайного. Досі ще 5 штурмових дій супротивника продовжуються.

На Гуляйпільському ЗСУ відбили 4 ворожі атаки у напрямку Гуляйполя. Три з них завершилися, ще одна – продовжується.

На Оріхівському зазнали невдачі три спроби противника просунутися вперед біля Малої Токмачки та Новоандріївки.

Теги: #україна #генштаб #зведення

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