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21:08 09.07.2024

Україна порушить питання про можливу допомогу США у відновленні "Охматдиту" - Кулеба

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Україна порушить питання про можливу допомогу США у відновленні "Охматдиту" - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про намір порушити питання про можливу допомогу США у відновленні та переоснащенні постраждалої від російської атаки дитячої лікарні "Охматдит".

Під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні Кулеба наголосив, що кілька годин тому відбулася російська атака на "Охматдит". Глава МЗС зазначив, що "це атака на майбутнє України". "Тому що діти - це наше майбутнє, це не повинно залишатися без відповіді", - сказав він.

"Не буду приховувати від преси, що порушу питання про можливу допомогу США у відновленні та переоснащенні цієї лікарні, тому що нам необхідно якомога швидше її перезапустити. Цим дітям потрібна щоденна підтримка, щоденна допомога", - заявив Кулеба.

Міністр також зазначив, що очікує обговорення того, "як ми можемо ще більше зміцнити обороноздатність України".

Він подякував США за надану підтримку і наголосив на персональній ролі Блінкена "у згуртуванні світу для забезпечення поставок необхідного обладнання в Україну".

"Що стосується НАТО, здається, має відбутися дуже важлива зустріч лідерів. Дякую за старанну роботу з досягнення деяких дуже важливих угод щодо протиповітряної оборони, а також за допомогу, яку НАТО буде надавати Україні. Це все дуже важливо, і я розраховую на продовження нашого партнерства, дружби і співпраці", - заявив Кулеба.

Теги: #допомога #охматдит #сша #мзс

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