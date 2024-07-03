Події

23:09 03.07.2024

Вечірні авіаудари по селищу під Харковом спровокували пожежу, інформація про постраждалих не надходилаповідомив

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Увечері в середу ЗС РФ скинули 4 авіабомби на Слатине Дергачівської громади Харківської області, начальник Дергачівської ВДА В'ячеслав Задоренко.

"В результаті ударів у різних районах селища пошкоджено щонайменше 10 будинків, у тому числі багатоквартирних, та ще кілька об'єктів цивільної інфраструктури. Дані про постраждалих не надходили. Виникла пожежа на фермерському господарстві, зараз її локалізують підрозділи ДСНС", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

Теги: #авіаудари #україна #пожежа #харківська_область

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