Вечірні авіаудари по селищу під Харковом спровокували пожежу, інформація про постраждалих не надходилаповідомив

Увечері в середу ЗС РФ скинули 4 авіабомби на Слатине Дергачівської громади Харківської області, начальник Дергачівської ВДА В'ячеслав Задоренко.

"В результаті ударів у різних районах селища пошкоджено щонайменше 10 будинків, у тому числі багатоквартирних, та ще кілька об'єктів цивільної інфраструктури. Дані про постраждалих не надходили. Виникла пожежа на фермерському господарстві, зараз її локалізують підрозділи ДСНС", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.