Події

19:14 03.07.2024

Щоденна боротьба зенітників наближає час, коли небо над Україною буде мирним - Сирський

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Щоденна боротьба зенітників наближає час, коли небо над Україною буде мирним - Сирський
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав воїнів-зенітників із Днем зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України.

"Робота захисників та захисниць українського неба викликає захоплення не лише в Україні, але й у всьому світі. Ваша здатність вдосконалюватися й вчитися прямо під час війни гідна поваги. Ви захищаєте Україну 24/7", - написав він у фейсбуці.

Сирський наголосив, що кожна збита ними повітряна ціль російських агресорів - це врятовані людські життя.

"Щоденна боротьба воїнів зенітних ракетних військ наближає час, коли небо над Україною буде мирним! Дякую вам за мужність, відданість присязі й віру в нашу Перемогу, яка обов'язково буде", - наголосив він.

 

Теги: #зсу #привітання #зенітники

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