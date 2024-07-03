Події

19:04 03.07.2024

У Дніпрі вже 53 постраждалих, 4 у важкому стані

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У Дніпрі вже 53 постраждалих, 4 у важкому стані
Фото: Дніпропетровська ОВА

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про 53 постраждалих унаслідок ракетного удару російських окупантів по місту Дніпро в середу вранці.

"У Дніпрі, за уточненою інформацією, уже 53 постраждалих. Четверо з них - у важкому стані", - написав Лисак у телеграмі в середу ввечері.

Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих і 47 постраждалих, зокрема про одну дитину.

Унаслідок обстрілу сталося кілька пожеж, є руйнування.

Четвер, 4 липня, оголошено в Дніпрі Днем жалоби за загиблими внаслідок удару.

 

 

 

Теги: #дніпро #удар #жертви

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