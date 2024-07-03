Події

11:15 03.07.2024

У Дніпрі після обстрілу РФ троє загиблих і 18 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка

1 хв читати
У Дніпрі після обстрілу РФ троє загиблих і 18 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка

У місті Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу в середу вранці троє людей загинули, 18 постраждали, серед них 14-річна дівчинка, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БПЛА. На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка", - написав він у телеграм-каналі.

Лисак повідомив, що внаслідок обстрілу сталося кілька пожеж, є руйнування.

Теги: #дніпро #удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:15 03.07.2024
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до чотирьох, 27 постраждалих - ОВА

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до чотирьох, 27 постраждалих - ОВА

08:47 02.07.2024
У Дніпрі в зруйнованій після ракетного удару багатоповерхівці виявили тіло жінки

У Дніпрі в зруйнованій після ракетного удару багатоповерхівці виявили тіло жінки

18:48 01.07.2024
У Дніпрі тривають пошуки людей під завалами, зниклими безвісти залишаються двоє людей - ДСНС

У Дніпрі тривають пошуки людей під завалами, зниклими безвісти залишаються двоє людей - ДСНС

06:53 01.07.2024
У Дніпрі безвісти зниклими після російського ракетного обстрілу вважаються ще дві людини

У Дніпрі безвісти зниклими після російського ракетного обстрілу вважаються ще дві людини

20:15 30.06.2024
Зеленський: Найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію з партнерами, щоб отримати дозвіл на удари по російських аеродромах

Зеленський: Найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію з партнерами, щоб отримати дозвіл на удари по російських аеродромах

12:36 30.06.2024
Зранку окупанти атакували Одеську область балістичною ракетою - ПК "Південь"

Зранку окупанти атакували Одеську область балістичною ракетою - ПК "Південь"

13:04 29.06.2024
Кількість постраждалих від ракетного удару в Дніпрі збільшилася до 13 осіб - Нацполіція

Кількість постраждалих від ракетного удару в Дніпрі збільшилася до 13 осіб - Нацполіція

08:18 29.06.2024
У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій ракетним ударом багатоповерхівці

У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій ракетним ударом багатоповерхівці

02:17 29.06.2024
У Дніпрі під завалами виявили загиблого, зниклими безвісти числяться дві жінки - МВС

У Дніпрі під завалами виявили загиблого, зниклими безвісти числяться дві жінки - МВС

22:42 28.06.2024
Кількість постраждалих після удару у Дніпрі зросла до 12, серед них є вагітна

Кількість постраждалих після удару у Дніпрі зросла до 12, серед них є вагітна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до чотирьох, 27 постраждалих - ОВА

ППО збила одну ракету "Іскандер-К" і всі чотири ракети Х-59, що атакували Дніпропетровщину

Україна отримала $2,2 млрд від МВФ

Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 158 боїв, покровський залишається найбільш напруженим напрямком

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів одна людина загинула і ще 15 дістали поранення

ОСТАННЄ

Офіс Всесвітньої продовольчої програми ООН відкриється в Україні

ППО збила одну ракету "Іскандер-К" і всі чотири ракети Х-59, що атакували Дніпропетровщину

У КРИВОМУ РОЗІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Стартувала реєстрація на вступні випробування для вступників на бакалавра

Підрядники та співробітники Служб автомобільних доріг у Київській та Житомирській областях заволоділи понад 121 млн грн

Заступник міністра освіти Винницький подякував вишам, які відраховують людей, що використовують вищу освіту для ухилення від мобілізації

Україна і Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до 30 вересня

Україна отримала $2,2 млрд від МВФ

ISW: Російське командування зосереджене на атаках Торецька

Для повноцінної роботи Єдиного туристичного реєстру необхідне ухвалення закону про туризм - голова ДАРТ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА