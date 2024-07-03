У Дніпрі після обстрілу РФ троє загиблих і 18 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка

У місті Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу в середу вранці троє людей загинули, 18 постраждали, серед них 14-річна дівчинка, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БПЛА. На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка", - написав він у телеграм-каналі.

Лисак повідомив, що внаслідок обстрілу сталося кілька пожеж, є руйнування.