Окупанти обстріляли громади Дніпропетровської області, постраждали двоє людей

Дві людини дістали поранення, 13 приватних будинків, господарські будівлі та лінії електропередач пошкоджено внаслідок обстрілу російськими окупантами Нікополя і території двох громад Нікопольського району Дніпропетровської області в середу, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

"Під ударом перебували Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Постраждала 75-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Погано через сильний стрес стало і 77-річному чоловікові. Йому надали необхідну медичну допомогу", - написав Лисак у телеграмі у середу вранці.

За його словами, окупанти завдавали ударів дронами-камікадзе та артилерією. За інформацією голови ОВА, в одному з районів області розбито вікна, двері та дахи 7 приватних будинків. У Нікополі та Марганецькому районі виникла пожежа в приватному будинку, пошкоджено 6 будинків, гараж, лінію електропередач.

Також голова ОВА повідомив про успішну роботу ППО в області. "Увечері агресор спрямував на область ракету. Наслідки могли бути трагічними, але вберегли захисники неба, знищивши ворожу ціль", - повідомив Лисак.