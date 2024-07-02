СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ в Одесі

Служба безпеки України нейтралізувала агентурну групу ФСБ, що діяла в Одесі, - до складу ворожого осередку входило двоє військових та їхня спільниця.

Як повідомляє СБУ в телеграмі у вівторок, за завданням російської спецслужби фігуранти розвідували локації систем ППО, які обороняють Одесу. Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об'їжджали обласний центр та його прилеглі території. У разі виявлення "потрібних" об'єктів - приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на гугл-картах.

Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси.

Для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки.

СБУ поетапно документувала всі факти розвідувально-підривної діяльності агресора та затримала резидента агентурної групи ФСБ і його спільника, коли вони фотографували військовий об'єкт.

Ще одного учасника ворожого осередку - місцеву мешканку затримали в її власному будинку після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Також СБУ провела комплексні заходи для гарантування безпеки локацій українських військ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони окремо придбали та користувалися виключно для комунікації з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.