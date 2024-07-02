У Києві помер казахський опозиціонер Айдос Садиков, на якого раніше було вчинено замах

Казахський опозиціонер Айдос Садиков, на якого в Києві раніше було скоєно замах, помер після тринадцяти днів у реанімації, повідомила його дружина Наталія Садикова у вівторок уранці.

"Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій обожнюваний чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя в реанімації, але дива не сталося. Його смерть на совісті Токаєва", - написала вона у фейсбуці.