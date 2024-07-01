Події

17:19 01.07.2024

До Києва прибула делегація американських конгресменів на чолі з Майком Тернером

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До Києва прибула делегація американських конгресменів на чолі з головою Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майком Тернером, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ласкаво просимо до Києва голову Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майка Тернера і двопартійну делегацію у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса і Джона Джойса, які проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню Росії", - написала вона в соціальній мережі Х у понеділок.

Теги: #конгресмени #делегація

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