До Києва прибула делегація американських конгресменів на чолі з Майком Тернером

До Києва прибула делегація американських конгресменів на чолі з головою Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майком Тернером, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ласкаво просимо до Києва голову Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майка Тернера і двопартійну делегацію у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса і Джона Джойса, які проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню Росії", - написала вона в соціальній мережі Х у понеділок.