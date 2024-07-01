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13:40 01.07.2024

Нових суддів ВАКС буде призначено до кінця вересня 2024 року - меморандум із МВФ

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Нових суддів ВАКС буде призначено до кінця вересня 2024 року - меморандум із МВФ

Україна зобов'язується завершити процес відбору і призначення нових суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і апеляційної палати ВАКС до кінця вересня 2024 року, а до кінця жовтня цього року - ухвалити оновлений Митний кодекс і внести правки до Кримінального процесуального кодексу, які збалансують комплексне розслідування кримінальних справ.

В оприлюдненому на сайті МВФ оновленому меморандумі наголошується, що Україна продовжить процес реформ, і, зокрема, пропонує два нові структурні орієнтири.

"Внести поправки до Кримінального процесуального кодексу, щоб збалансувати завдання комплексного розслідування кримінальних злочинів і захисту прав сторони кримінального процесу, ухвалити Митний кодекс відповідно до передової практики (обидва - до кінця жовтня 2024 року)", - ідеться в документі.

Також у меморандумі зазначено, що Громадська рада міжнародних експертів перевірятиме кандидатів на 24 нові вакансії у ВАКС у першій інстанції (15 вакансій) і апеляційній (дев’ять вакансій), мандат Ради буде продовжено для завершення поточного процесу відбору нових суддів.

Українська сторона запевняє, що буде забезпечено відкритий і конкурентний добір на ці нові вакансії, також будуть задоволені кадрові та офісні потреби нових суддів.

"Остаточні призначення до ВАКС завершаться до кінця вересня", - зазначається в документі.

Крім того, згідно з текстом меморандуму, у зв'язку з можливістю негативного впливу на ефективність судової системи буде відкориговано внесені в законодавство норми щодо списку високопосадовців як нового критерію для ухвалення рішення колегією.

Раніше, у травні 2024 року, для ефективності роботи ВАКС було затверджено законодавчі зміни, які дали змогу ухвалювати рішення в корупційних справах одному судді або колегії суддів залежно від суворості покарання. 

Теги: #мвф #вакс #меморандум

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