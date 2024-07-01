Події

07:56 01.07.2024

На Київщині в результаті ракетної атаки постраждали троє людей, серед них дитина

1 хв читати
На Київщині в результаті ракетної атаки постраждали троє людей, серед них дитина

Унаслідок недільної ракетної атаки російських військ у Київській області постраждали троє людей, серед них дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"У результаті вчорашньої ракетної атаки на Київщині постраждали 3 людини, одна з них - дитина. Постраждалі перебувають в одній із районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу", - сказано в його телеграм-каналі.

Кравченко зазначає, що влучень в об'єкти житлової або критичної інфраструктури немає.

Водночас, за словами глави ОВА, унаслідок падіння уламків (ракети - ІФ-У) на території одного з районів області пошкоджено три приватні будинки. Зокрема, вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджено складські приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів - автомобілі та мотоцикл.

На місці продовжують роботу оперативні служби.

 

Теги: #постраждалі #київська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 01.07.2024
РФ обстріляла п'ять прикордонних громад Сумської області

РФ обстріляла п'ять прикордонних громад Сумської області

08:53 01.07.2024
Пошкоджено пожежну частину в результаті ракетного удару в Київській області

Пошкоджено пожежну частину в результаті ракетного удару в Київській області

08:35 01.07.2024
Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є жертва і поранений

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є жертва і поранений

08:21 01.07.2024
Окупанти 345 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Окупанти 345 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

07:53 01.07.2024
Ворог обстріляв Дніпро і Дніпропетровську область балістикою, є постраждалі

Ворог обстріляв Дніпро і Дніпропетровську область балістикою, є постраждалі

07:14 01.07.2024
У Дар'ївській громаді Херсонщини внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік

У Дар'ївській громаді Херсонщини внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік

06:59 01.07.2024
Окупанти за добу 15 разів обстріляли шість громад Сумської області

Окупанти за добу 15 разів обстріляли шість громад Сумської області

21:31 30.06.2024
Ворог з авіації вдарив по двох ОТГ Херсонщини, є пошкодження

Ворог з авіації вдарив по двох ОТГ Херсонщини, є пошкодження

21:02 30.06.2024
Із будинку в Оболонському районі евакуйовано десять жителів, пожежу балконів на 7 і 8 поверхах ліквідовано

Із будинку в Оболонському районі евакуйовано десять жителів, пожежу балконів на 7 і 8 поверхах ліквідовано

20:44 30.06.2024
В одному з районів Київської області зафіксовано падіння уламків, є постраждалі та пошкодження - ОВА

В одному з районів Київської області зафіксовано падіння уламків, є постраждалі та пошкодження - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1110 осіб

Окупанти втратили понад 33 тис. осіб о/с за червень

На дострокових парламентських виборах у Франції лідирує партія "Національне об'єднання"

Пожежу в будинку в Оболонському районі локалізовано, двом жінкам надають допомогу - Кличко

Зеленський: Найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію з партнерами, щоб отримати дозвіл на удари по російських аеродромах

ОСТАННЄ

Окупанти завдали авіаудару по селищу на Харківщині, частково зруйновано навчальний заклад

Росія вивела в Чорне море ракетоносій без "калібрів"

Окупанти за добу втратили 1110 осіб

У Вільнянську відновлено водогін, пошкоджений ворожим ракетним ударом

Ракетний удар по Києву відрізняється від усіх попередніх - ворог атакував стратегічною авіацією

Максимальна температура повітря 1 липня сягне +35, на сході та південному сході до 37 градусів

На Резерв+ майже 2,6 млн оновлень облікових даних військовозобов'язаних

У Дніпрі безвісти зниклими після російського ракетного обстрілу вважаються ще дві людини

США передали 14 танків Abrams на базу НАТО в Польщі

Напруженою залишається обстановка на покровському напрямку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА