Зеленський: Найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію з партнерами, щоб отримати дозвіл на удари по російських аеродромах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже найближчими тижнями буде продовжено комунікацію з партнерами, зокрема, зі США, щоб отримати дозвіл на нанесення ударів у відповідь по російських аеродромах, звідки запускаються керовані авіабомби по території України.

"Сьогодні в Харкові - ще одне влучення російської керованої авіабомби. Був уражений поштовий термінал - звичайний цивільний об'єкт. Станом на цей момент відомо про десять поранених. Усім надається необхідна допомога. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття всім рідним", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Як він зазначив, "ці їхні бомби - одна з ключових основ путінської здатності воювати".

Що швидше світ допоможе нам розібратися з російською бойовою авіацією, яка запускає ці бомби, що швидше ми зможемо завдати ударів - цілком справедливих, до речі - по російській військовій інфраструктурі, по військових аеродромах, то ближче буде мир. Справжній мир", - заявив Зеленський.

Він також наголосив, що "у захисті Харківської області від російського наступу ми довели, що рішучість партнерів дійсно допомагає".

"Удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само допоможуть і подальші рішення - сміливі рішення, які мають бути, яких ми потребуємо і про які говоримо постійно з нашими партнерами. Найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення", - резюмував глава держави.