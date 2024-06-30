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12:43 30.06.2024

У перший день липня в західних областях дощі, на півдні та сході місцями сильна спека до 37° - Укргідрометцентр

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У перший день липня в західних областях дощі, на півдні та сході місцями сильна спека до 37° - Укргідрометцентр

У понеділок, 1 липня, в західних областях хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірні дощі, грози, місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті територій України невелика хмарність, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°; вдень 29-34°, на півдні та сході країни місцями сильна спека 35-37°.

У Києві в понеділок невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 31-33°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 1 липня найвища температура вдень була 33,1° у 1910 р., найнижча вночі 7,7° у 1908 р.

У вівторок, 2 липня, у західних областях хмарно з проясненнями, дощі з грозами, вдень місцями град, шквали 15-20 м/с; температура вночі 15-20°, вдень 21-26°.

У більшості північних та Вінницькій областях мінлива хмарність, вдень місцями короткочасні дощі, грози, вночі без опадів; температура вночі 17-22°, вдень 29-34°.

На решті територій суха спекотна погода; температура вночі 19-24°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві у вівторок мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, вночі без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°; вдень 30-32°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

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