Події

19:46 29.06.2024

Два шахтарі загинули під завалом на шахті "Відродження" у Львівській області - голова ОВА

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Два шахтарі загинули під завалом на шахті "Відродження" у Львівській області - голова ОВА

За уточненими даними, двоє шахтарів загинули під обвалом ґрунту на шахті "Відродження" в с. Межиріччя Червоноградського району Львівської області, повідомив у суботу ввечері голова ОВА Максим Козицький.

"На жаль, інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті "Відродження" в Червоноградському районі підтвердилася. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Козицького, загинули Андрій Кончук, 37 років, і Володимир Макогін, 36 років, обидва - гірники з багаторічним стажем.

"Вічна пам'ять. Щирі співчуття рідним", - написав Козицький.

Теги: #львівська #шахта #жертви

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