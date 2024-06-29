Кількість постраждалих від ракетного удару в Дніпрі збільшилася до 13 осіб - Нацполіція

У Дніпрі після ракетного удару РФ по житловому будинку кількість постраждалих зросла до 13 осіб, безвісти зниклими вважаються дві жінки, повідомила Національна поліція.

"Наразі кількість постраждалих від удару Росії зросла до 13 громадян, серед них немовля і вагітна жінка. До ранку безвісти зниклими вважаються дві жінки", - зазначено в повідомленні.

Крім того, поліцейські ідентифікували особу загиблої внаслідок ракетного удару в м. Дніпро: це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.

Станом на 11:00 до поліції із заявами про пошкодження майна звернулися 39 осіб.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері російські окупанти здійснили ракетний обстріл м.Дніпро. Було зруйновано 4 верхні поверхи дев'ятиповерхового будинку. Загинула одна людина. Серед постраждалих 7-місячна дитина і вагітна жінка.